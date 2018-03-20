День весеннего равноденствия 2018: чем особенно 20 марта и что нельзя делать в этот день

День весеннего равноденствия 2018 – это уникальное природное явление, вся суть которого сводится к астрономическим процессам движения Солнца и Земли. Так, во всех странах мира ночь и день – одинаковы по своей продолжительности, пишет 24tv.

Согласно астрономической точки зрения, именно с этого особого дня можно смело начинать отсчет наступления весенней поры. Однако каждый год дата весеннего равноденствия смещается в связи с тем, что промежуток между весенним и осенним равноденствием насчитывает около 365,24 солнечных суток. Именно в связи с нестабильным колебанием сотых после запятой и связано постепенное смещение даты в тот день, когда темнота и свет в сутках равны.

Весеннее равноденствие в 2018 году выпадает на 20 марта. Этот день очень значим в астрономии, ведь планета Земля будет расположена под таким углом к ​​Солнцу, что его лучи будут падать прямо на экватор.

Что нужно сделать 20 марта

Весеннее равноденствие еще для наших предков имело очень мистический смысл. Считалось, что в день весеннего равноденствия не только день уравнивается с ночью после прихода весны, но и весь мир, природа, пытается найти баланс между светом и тьмой. В настоящее время для людей открывается масса возможностей в эмоциональном плане, которыми следует правильно воспользоваться.

Первое, что важно сделать в день весеннего равноденствия – это заняться уборкой жилья. Необходимо тщательно убрать и избавиться от всего, что уже не нужно. Переберите старую одежду, посуду, косметику и тому подобное. Скорее всего, вы найдете то, что можно выбросить. А если вам жалко выбрасывать свои вещи, то отдайте их кому-то или осторожно сложите в пакеты и поставьте возле мусорного контейнера. Обязательно найдутся люди, которым они могут понадобиться. Таким образом вы очистите свою квартиру от старой и ненужной энергетики, сделаете доброе дело для нуждающихся и освободите место в своей жизни для всего нового и позитивного.

В день весеннего равноденствия следует планировать свое будущее. Делать это нужно на бумаге. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться: формулируйте свои планы четко, до мелочей (например, если вы хотите машину, то указывайте название марки); составляйте свои планы в положительной форме (мысленно представляйте, что вы уже имеете то, что хотите) проставляйте дату, до которой вы хотели бы осуществить желаемое.

Также в день весеннего равноденствия нужно избавиться от негативных мыслей. Составьте на бумаге список всего, что волновало вас в прошлом году, и сожгите его. Этот ритуал избавит вас от негатива.