среда, 7 марта 2018 г.
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  • В Сеть попали эротические фотографии Алеси Кафельниковой

В Сеть попали эротические фотографии Алеси Кафельниковой

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ФОТО: Скриншот с сайта Super.ru

Совсем недавно дочь известного теннисиста лечилась от наркотической зависимости.

В Сети появились эротические снимки российской 19-летней модели Алеси Кафельниковой. Кадры появились в телеграм-канале Super. Пишет Life.ru.

Кроме того, девушка подогревает слухи о воссоединении с популярным рэпером Pharaoh общими фото. Ранее она дала подробное интервью изданию Tatler, в котором рассказала об отношениях с артистом и их тяжёлом разрыве.

Фотоподборку целиком смотрите ЗДЕСЬ!

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