В Сеть попали эротические фотографии Алеси Кафельниковой
6 марта 2018 г., 15:45
Совсем недавно дочь известного теннисиста лечилась от наркотической зависимости.
В Сети появились эротические снимки российской 19-летней модели Алеси Кафельниковой. Кадры появились в телеграм-канале Super. Пишет Life.ru.
Кроме того, девушка подогревает слухи о воссоединении с популярным рэпером Pharaoh общими фото. Ранее она дала подробное интервью изданию Tatler, в котором рассказала об отношениях с артистом и их тяжёлом разрыве.
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