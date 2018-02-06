Страшное убийство Аплекаевой из «Дома-2»: судмедэксперта-некрофила от уголовного дела спасeт срок давности

Бывшего судмедэксперта Александра Алукаева помимо некрофилии раньше подозревали и во взяточничестве. Однако каждый раз он отделывался лишь легким испугом.
В деле убитой почти десять лет назад звезды телешоу «Дом-2» Оксаны Аплекаевой появились шокирующие подробности. Cудмедэксперт, который в 2008 году установил причины смерти девушки, надругался над ней прямо в морге. Как выяснил Laif, ранее у 37-летнего Александра Алукаева уже были проблемы с законом. Его пытались привлечь за получение взяток, однако тогда он отделался лeгким испугом. Эксперты говорят, что и теперь Алукаеву ничего не грозит, если даже и будет доказан факт некрофилии.
9 сентября 2008 года на 50-м километре трассы Москва — Рига в Истринском районе Подмосковья обнаружили тело неизвестной девушки без документов. Возможно, это новость прошла бы незамеченной, если бы спустя неделю не выяснилось, что убитая — бывшая девушка теннисиста Марата Сафина и звезда телепроекта «Дом-2» Оксана Аплекаева.
Тогда же стали появляться новые шокирующие подробности убийства. Мол, девушку похитили во время проходившего в те дни в «Крокус-экспо» Московского международного автосалона, где она работала моделью, а перед смертью еe жестоко избили и изнасиловали.
Следствие отрабатывало сразу несколько версий убийства. По одной из них, девушку убил один из бывших любовников. Знакомые Аплекаевой утверждали, что незадолго до трагедии некий молодой человек угрожал девушке, утверждая, что она якобы заразила его венерическим заболеванием, однако сразу после еe смерти удалил свой аккаунт.
По другой версии, которая также активно обсуждалась в СМИ, Аплекаева стала свидетелем неких событий, которые произошли на одной из закрытых вечеринок.
Как бы то ни было, но убийцу или убийц модели не нашли до сих пор. Однако, как сообщил 5 февраля телеграм-канал «112», два месяца назад дело сдвинулось с мeртвой точки. Сыщикам удалось установить, что убийца и насильник модели — это разные люди. Дальше — больше. За время следствия выяснилось, что биологические материалы на теле Аплекаевой принадлежат судмедэксперту Александру Алукаеву из истринского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области. Именно он устанавливал причины смерти девушки. По данным следствия, в 2008 году судмедэксперт надругался над телом убитой прямо в морге.
В подмосковном бюро судебно-медицинской экспертизы сейчас открещиваются от теперь уже бывшего сотрудника: мол, никогда не работал у них такой человек. Однако полный тeзка судмедэксперта, судя по картотеке подмосковных судов, неоднократно выступал на различных уголовных процессах и его компетентность ни у кого не вызывала сомнений.
«У суда нет никаких оснований подвергать сомнению обоснованность и объективность заключения судебно-медицинского эксперта Алукаева А., имеющего высшее медицинское образование, соответствующую судебно-медицинскую подготовку и стаж работы по специальности», — говорится в одном из судебных решений, где Алукаев выступал в качестве свидетеля.
Друзья Алукаева тоже неохотно общаются с прессой и не верят, что он мог пойти на такое. «Не верю и не допускаю такой мысли. Мы работали вместе с Александром и я знаю его как высококвалифицированного специалиста», — рассказал Лайфу один из бывших коллег Алукаева по имени Андрей.
О самом Александре известно не так много. Родился он в марте 1980 года в городке Темникове, что в Мордовии, учился в одном из филиалов Мордовского национального исследовательского госуниверситета имени Н.П. Огарeва. Аккаунты Алукаева в социальных сетях активные. Он там появляется почти ежедневно. Судя по страничкам, он женат и любит отдыхать вместе с супругой за границей. Кроме того, судмедэксперт в свободное от работы время увлекается компьютерными стрелялками и ходит с друзьями на охоту и рыбалку.
Как выяснил Laif, ранее у Алукаева уже возникали проблемы с законом. Ещe в 2013 году некий Михаил Герасимов потребовал от истринских следователей провести проверку в отношении судмедэксперта по факту получения взятки. Вот только следователи отказались, но Герасимов не сдался и пожаловался в суд уже на самих следователей. Мол, те незаконно отказались проводить проверку.
В итоге Истринский городской суд отказал в удовлетворении жалобы Герасимова, так как в своeм заявлении он не указал, «какие же именно действия эксперта образуют, по его мнению, объективную сторону вышеуказанного преступления».
Судя по всему, Алукаеву и эта история ничем не грозит. «Если действительно подтвердится, что судмедэксперт надругался над телом девушки после еe смерти, следователь по делу об убийстве может возбудить против него дело по статье 244 УК («Надругательство над телом умершего»). Максимальная санкция по этой статье — штраф или арест на срок до трeх месяцев, — рассказал Laif партнeр юридической компании «Центр правосудия» Вахтанг Шарабов. — Однако сроки давности привлечения эксперта к ответственности уже прошли».
Тем не менее родные погибшей девушки могут подать к эксперту судебные иски в рамках гражданского производства и потребовать у него компенсацию морального вреда, если они смогут доказать, что новые обстоятельства отразились на их жизни или здоровье.