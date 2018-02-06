Страшное убийство Аплекаевой из «Дома-2»: судмедэксперта-некрофила от уголовного дела спасeт срок давности

В деле убитой почти десять лет назад звезды телешоу «Дом-2» Оксаны Аплекаевой появились шокирующие подробности. Cудмедэксперт, который в 2008 году установил причины смерти девушки, надругался над ней прямо в морге. Как выяснил Laif, ранее у 37-летнего Александра Алукаева уже были проблемы с законом. Его пытались привлечь за получение взяток, однако тогда он отделался лeгким испугом. Эксперты говорят, что и теперь Алукаеву ничего не грозит, если даже и будет доказан факт некрофилии.

9 сентября 2008 года на 50-м километре трассы Москва — Рига в Истринском районе Подмосковья обнаружили тело неизвестной девушки без документов. Возможно, это новость прошла бы незамеченной, если бы спустя неделю не выяснилось, что убитая — бывшая девушка теннисиста Марата Сафина и звезда телепроекта «Дом-2» Оксана Аплекаева.

Тогда же стали появляться новые шокирующие подробности убийства. Мол, девушку похитили во время проходившего в те дни в «Крокус-экспо» Московского международного автосалона, где она работала моделью, а перед смертью еe жестоко избили и изнасиловали.

Следствие отрабатывало сразу несколько версий убийства. По одной из них, девушку убил один из бывших любовников. Знакомые Аплекаевой утверждали, что незадолго до трагедии некий молодой человек угрожал девушке, утверждая, что она якобы заразила его венерическим заболеванием, однако сразу после еe смерти удалил свой аккаунт.

По другой версии, которая также активно обсуждалась в СМИ, Аплекаева стала свидетелем неких событий, которые произошли на одной из закрытых вечеринок.

Как бы то ни было, но убийцу или убийц модели не нашли до сих пор. Однако, как сообщил 5 февраля телеграм-канал «112», два месяца назад дело сдвинулось с мeртвой точки. Сыщикам удалось установить, что убийца и насильник модели — это разные люди. Дальше — больше. За время следствия выяснилось, что биологические материалы на теле Аплекаевой принадлежат судмедэксперту Александру Алукаеву из истринского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области. Именно он устанавливал причины смерти девушки. По данным следствия, в 2008 году судмедэксперт надругался над телом убитой прямо в морге.

В подмосковном бюро судебно-медицинской экспертизы сейчас открещиваются от теперь уже бывшего сотрудника: мол, никогда не работал у них такой человек. Однако полный тeзка судмедэксперта, судя по картотеке подмосковных судов, неоднократно выступал на различных уголовных процессах и его компетентность ни у кого не вызывала сомнений.

«У суда нет никаких оснований подвергать сомнению обоснованность и объективность заключения судебно-медицинского эксперта Алукаева А., имеющего высшее медицинское образование, соответствующую судебно-медицинскую подготовку и стаж работы по специальности», — говорится в одном из судебных решений, где Алукаев выступал в качестве свидетеля.