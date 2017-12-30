Фото: Екатерина Варнава шокировала экстремальной худобой
30 декабря 2017 г., 13:18
В последнее время телеведущая Екатерина Варнава сильно похудела. Ее недавнее фото ужаснуло поклонников.
На новом снимке Екатерина запечатлена после принятия душа. Лицо и фигура телезвезды привели в ужас ее фанатов, пишет 7d.org.uа. По мнению многих, Варнава выглядит очень болезненно и некрасиво. Одни поклонники предположили, что она чем-то серьезно больна, другие заявили, что она выглядит великолепно, а третьи посоветовали ей не выставлять подобные снимки.