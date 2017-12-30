Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Фото: Екатерина Варнава шокировала экстремальной худобой

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Екатерина Варнава | ФОТО: Instagram

В последнее время телеведущая Екатерина Варнава сильно похудела. Ее недавнее фото ужаснуло поклонников.

На новом снимке Екатерина запечатлена после принятия душа. Лицо и фигура телезвезды привели в ужас ее фанатов, пишет 7d.org.uа. По мнению многих, Варнава выглядит очень болезненно и некрасиво. Одни поклонники предположили, что она чем-то серьезно больна, другие заявили, что она выглядит великолепно, а третьи посоветовали ей не выставлять подобные снимки.

Наверх