Фото: Екатерина Варнава шокировала экстремальной худобой

На новом снимке Екатерина запечатлена после принятия душа. Лицо и фигура телезвезды привели в ужас ее фанатов, пишет 7d.org.uа. По мнению многих, Варнава выглядит очень болезненно и некрасиво. Одни поклонники предположили, что она чем-то серьезно больна, другие заявили, что она выглядит великолепно, а третьи посоветовали ей не выставлять подобные снимки.

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Dec 27, 2017 at 7:01am PST