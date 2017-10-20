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Эта горячая штучка украсит следующий выпуск Playboy, но ты не сможешь понять, что в ней особенного

Хефнер ведь только умер…

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ФОТО: Скриншот с видео в Instagram

Впервые в истории модель-трансгендер Инес Рау стала девушкой месяца в ноябрьском выпуске журнала Playboy, рассказывает Lifter со ссылкой на Breitbart.

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Девушка месяца или «подружка Playboy» (Playmate) — это модель, появляющаяся на развороте журнала с краткой биографией и откровенными фото. Девушки из списка также участвуют в ежегодном празднике Playboy.

Рау рассказала, что во время съёмки думала о трудных днях в детстве:

«Я всегда знала, даже когда была маленьким ребенком и сидела в своей комнате в гетто, что меня ждет красивая судьба».

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Француженка североафриканского происхождения перенесла операцию по смене пола в 15 лет. Затем она переехала в Нью-Йорк, где начала выступать на концертах диджеев и построила карьеру модели.

Также Рау профессионально занималась тайским боксом и кикбоксингом.

Модель заявила, что съёмка для девушки месяца в Playboy — это самый лучший комплимент из всех, что она получала.

A post shared by INES RAU (@supa_ines) on

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