Эта горячая штучка украсит следующий выпуск Playboy, но ты не сможешь понять, что в ней особенного

A post shared by INES RAU (@supa_ines) on Jun 19, 2017 at 5:42am PDT

Девушка месяца или «подружка Playboy» (Playmate) — это модель, появляющаяся на развороте журнала с краткой биографией и откровенными фото. Девушки из списка также участвуют в ежегодном празднике Playboy.

Рау рассказала, что во время съёмки думала о трудных днях в детстве:

«Я всегда знала, даже когда была маленьким ребенком и сидела в своей комнате в гетто, что меня ждет красивая судьба».

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Француженка североафриканского происхождения перенесла операцию по смене пола в 15 лет. Затем она переехала в Нью-Йорк, где начала выступать на концертах диджеев и построила карьеру модели.

Также Рау профессионально занималась тайским боксом и кикбоксингом.

Модель заявила, что съёмка для девушки месяца в Playboy — это самый лучший комплимент из всех, что она получала.