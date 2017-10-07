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Все-таки призналась: скандальная эстонская светская львица рассказала, что сделала с собой

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ФОТО: Instagram

Несмотря на то, что на родине Лийс Ласс в основном проводит время на светских тусовках, а широкому кругу общественности известна благодаря своим скандальным высказываниям, блондинка является успешным бизнесменом в сфере недвижимости и большую часть года проводит в Сингапуре, где находится один из офисов ее компании, передает Elu24.

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СМИ называют ее одной из самых видных фигур в эстонском бомонде, но, как оказалось, красота женщины – не только результат правильного питания и трудов в спортивном зале... Õhtuleht выяснил, что над Ласс также поколдовали косметологи.

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Конкретно речь идет об инъекциях ботокса в лицо. Как утверждает сама Лийс, дело не в низкой самооценке или недовольстве своей внешностью – ей просто было любопытно попробовать.

Напомним, у Лийс есть четырехлетняя дочь, которую она родила в браке с иностранным бизнесменом, правда прожили вместе они относительно недолго. В 2013 году она вновь вышла замуж – на этот раз за своего соотечественника Тармо Раудсепа.

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