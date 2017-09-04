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«Это будет реально бомба!» Дмитрий Нагиев протащил Ольгу Бузову на «Первый канал»

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Ольга Бузова. | ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

В кулуарах "Останкино" ходят слухи, что звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2", новоиспеченная певица Ольга Бузова будет работать на "Первом канале".

Якобы сквандальную телеведущую протащил на "кнопку" шоумен Дмитрий Нагиев.

Скоро на Первом канале появится ток-шоу, ориентированное на женскую аудиторию. Ведущими передачи станут актриса Татьяна Васильева, бывшая жена Андрея Аршавина, мать его троих детей Юлия Барановская и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. По слухам, помог с работой на "первой кнопке" звезде реалити-шоу ее земляк Дмитрий Нагиев, сообщает Eg.

Не останется без работы и другая приятельница шоумена, актриса Лариса Гузеева. Говорят, под нее делают проект, который буквально взорвет эфиры. "Это будет реально бомба! Ставка делается на манеру поведения, которую Лариса использовала в "Давай поженимся!" – роль опытной старшей подружки, сыплющей откровениями о своей личной жизни и умеющей вытащить любую инфу из собеседника", – рассказали на "Первом канале". Кстати, судьба "Давай поженимся!" висела на волоске. Ходили упорные слухи о закрытии проекта и уходе в свободное плавание свахи Розы Сябитовой.

Между тем в новом телесезоне на Первом появится шоу "Гипноз", который будет вести Максим Галкин. Самые сильные гипнологи нашей страны будут вводить отечественных знаменитостей в такое состояние, чтобы вытянуть из них различные откровения. По слухам, "Первый канал" вложил в проект немалые деньги, поэтому именно на него делаются большие ставки.

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