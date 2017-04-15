Названо самое опасное место, в котором ни в коем случае нельзя носить мобильный телефон

Как и многие люди, Дэвис не верила в опасность использования телефонов, пока не начала изучать эту тему. И теперь она утверждает, что излучение от мобильных телефонов не только опасно, но даже смертельно.

В своей лекции доктор Дэвис объясняет, как сигнал телефона может влиять на наше здоровье и мешать репарации ДНК. Но кроме того, использование мобильного телефона может стать причиной развития рака!

Может ли ваш мобильный телефон вызвать рак?

Случай, который произошел с одной молодой девушкой, доказывает, что мобильный телефон может стать причиной развития рака молочной железы. Оказалось, что у этой девушки была привычка держать телефон в бюстгальтере.

Врачи говорят, что они выстроили расположение раковых клеток, которое в точности повторило форму телефона.

Эта девушка может служить примером для всех тех женщин, которые любят хранить телефон в бюстгальтере, в карманах брюк или рубашек. Лучше всего не хранить телефон в местах, близких к телу.

Носить телефон близко к телу — плохая идея…

Носить телефона близко к телу вообще вредно, однако в зависимости от места, негативное воздействие может усилиться.

Например, в 2009 году было проведено исследование, в котором приняли участие 150 мужчин, более 6 лет носивших телефон на ремне. Исследование показало, что радиация телефона оставила негативное воздействие на тазовых костях этих людей — плотность костной ткани сильно понизилась.

Важно понимать, что телефон постоянно излучает радиацию, даже если вы его не используете. Поэтому ношение телефона по 15 часов в сутки подвергает ваше тело постоянному облучению.

Еще одно исследование доказывает, что радиация от мобильных телефонов может влиять на качество и подвижность спермы, что может привести к еще большим проблемам, чем плотность костной ткани. Таким образом, мобильный телефон может влиять на репродуктивную функцию мужчин.

Мужчинам нужно перестать носить телефон на поясе или в кармане, так как в этой зоне находятся половые органы, почки, печень, кишечник и мочевой пузырь, которые являются очень восприимчивыми к радиации.

Последние исследования доказывают, что телефон вызывает рак

В прошлом году израильские учёные объявили, что за последние 30 лет резко увеличилось количество заболеваемости опухолью околоушной слюнной железы. Эти железы находятся близко к щекам, то есть к тем местам, куда телефон чаще всего прикасается.

Исследование заключило, что риск развития околоушной опухоли увеличивается в зависимости от того, на какой «стороне» вы говорите:

34%, если вы обычный пользователь сотового телефона;

58%, если у вас было более 5500 вызовов в жизни;

49%, если вы говорили по телефону более 266 часов в течение жизни.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует излучение сотового телефона как «очень вредное»!

Более 87% населения планеты пользуются мобильными телефонами. Пожалуй, можно сказать, что мы пришли к точке невозврата.

Однако со временем количество пользователей телефонов будет непрерывно расти, а учёные, в свою очередь, предупреждают о серьёзных биологических последствиях.