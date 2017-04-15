Названо самое опасное место, в котором ни в коем случае нельзя носить мобильный телефон

Если вы думаете, что ученые еще не пришли к выводу о том, опасны мобильные телефоны или нет, вас наверняка заинтересует исследование, которое провела доктор Девра Дэвис, автор книги «Правда о радиации мобильного телефона», пишет Lifter.
Как и многие люди, Дэвис не верила в опасность использования телефонов, пока не начала изучать эту тему. И теперь она утверждает, что излучение от мобильных телефонов не только опасно, но даже смертельно.
В своей лекции доктор Дэвис объясняет, как сигнал телефона может влиять на наше здоровье и мешать репарации ДНК. Но кроме того, использование мобильного телефона может стать причиной развития рака!
Может ли ваш мобильный телефон вызвать рак?
Случай, который произошел с одной молодой девушкой, доказывает, что мобильный телефон может стать причиной развития рака молочной железы. Оказалось, что у этой девушки была привычка держать телефон в бюстгальтере.
Врачи говорят, что они выстроили расположение раковых клеток, которое в точности повторило форму телефона.
Эта девушка может служить примером для всех тех женщин, которые любят хранить телефон в бюстгальтере, в карманах брюк или рубашек. Лучше всего не хранить телефон в местах, близких к телу.
Носить телефон близко к телу — плохая идея…
Носить телефона близко к телу вообще вредно, однако в зависимости от места, негативное воздействие может усилиться.
Например, в 2009 году было проведено исследование, в котором приняли участие 150 мужчин, более 6 лет носивших телефон на ремне. Исследование показало, что радиация телефона оставила негативное воздействие на тазовых костях этих людей — плотность костной ткани сильно понизилась.
Важно понимать, что телефон постоянно излучает радиацию, даже если вы его не используете. Поэтому ношение телефона по 15 часов в сутки подвергает ваше тело постоянному облучению.
Еще одно исследование доказывает, что радиация от мобильных телефонов может влиять на качество и подвижность спермы, что может привести к еще большим проблемам, чем плотность костной ткани. Таким образом, мобильный телефон может влиять на репродуктивную функцию мужчин.
Мужчинам нужно перестать носить телефон на поясе или в кармане, так как в этой зоне находятся половые органы, почки, печень, кишечник и мочевой пузырь, которые являются очень восприимчивыми к радиации.
Последние исследования доказывают, что телефон вызывает рак
В прошлом году израильские учёные объявили, что за последние 30 лет резко увеличилось количество заболеваемости опухолью околоушной слюнной железы. Эти железы находятся близко к щекам, то есть к тем местам, куда телефон чаще всего прикасается.
Исследование заключило, что риск развития околоушной опухоли увеличивается в зависимости от того, на какой «стороне» вы говорите:
- 34%, если вы обычный пользователь сотового телефона;
- 58%, если у вас было более 5500 вызовов в жизни;
- 49%, если вы говорили по телефону более 266 часов в течение жизни.
- Всемирная организация здравоохранения классифицирует излучение сотового телефона как «очень вредное»!
Более 87% населения планеты пользуются мобильными телефонами. Пожалуй, можно сказать, что мы пришли к точке невозврата.
Однако со временем количество пользователей телефонов будет непрерывно расти, а учёные, в свою очередь, предупреждают о серьёзных биологических последствиях.
К счастью, их предупреждения медленно, но все же получают огласку.
31 мая 2011 года Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изучению рака опубликовали доклад, назвав сотовые телефоны виновными в развитии рака головного мозга, а также признав их излучение канцерогенным.
Доктор Джонатан Самет утверждает, что в использовании мобильных телефонов скрывается много рисков, поэтому мы должны внимательно изучить связь между мобильными телефонами и риском развития рака.
Дети находятся в наибольшей опасности — в том числе и в утробе
К сожалению, дети и подростки находятся в наибольшей опасности. Они больше подвержены риску развития рака головного мозга, уменьшению плотности костной ткани и более восприимчивы к агрессивному росту раковых клеток.
Беременным женщинам также рекомендуется уменьшить использование сотовых телефонов. В 2008 году было проведено исследование 13 000 детей. В результате было обнаружено, что использование сотовых телефонов влияет на детей, начиная с внутриутробного периода, и приводит к поведенческим трудностям.
В целом исследование показало, что у матерей, которые используют мобильные телефоны, на 54% больше шансов родить детей с девиантным поведением. Позже, когда дети начали использовать сотовые телефоны сами, выяснилось, что они:
- на 80% чаще страдают от поведенческих трудностей;
- на 25% чаще страдают от эмоциональных проблем;
- на 34% чаще имеют проблемы в общении со сверстниками.
Эксперты с уверенностью утверждают, что вредный эффект сотовых телефонов уже доказан.
Специалисты в области биологического воздействия электромагнитных частот и беспроводных технологий говорят, что нет практически никаких сомнений в том, что сотовые телефоны и гаджеты способны вызвать не только рак, но и могут способствовать развитию депрессии и сахарного диабета.
Лучшие советы по безопасному использованию мобильного телефона:
- Используйте телефон только при необходимости;
- Используйте специальные гарнитуры при разговоре по телефону;
- Звоните по телефону только в местах, где хорошая связь;
- Держите телефон подальше от тела.
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