Какие убытки понесут организаторы «Евровидения» из-за исключения России

Маркетолог, генеральный директор аналитического агентства "Сегмент" Денис Никитас считает, что организаторы "Евровидения" в лице России потеряли большую аудиторию из-за отказа "Первого канала" транслировать шоу.

"В России "Евровидение" смотрели 12,5 млн человек – это одна из самых крупных аудиторий конкурса в Европе. Поэтому потеря такой аудитории ударит, в первую очередь, по Европейскому вещательному союзу. Интерес к конкурсу будет снижаться", – заявил он.

"Первый канал" найдет возможность заполнить образовавшиеся пустоты в сетке другими передачами. "С точки зрения бюджетов, по различным оценкам, совокупные затраты рекламодателей в этот вид продвижения достигают 40 миллионов рублей (примерно 665 тысяч евро). Доля бюджетов прямой рекламы колеблется от пяти до десяти миллионов (примерно от 83 до 166 тысяч евро). Надо отметить, что в масштабах национального размещения это совсем небольшие деньги. К тому же, большую часть из них канал все равно получит, продавая места в программе, стоящей в сетке вещания. А вот Европейский вещательный союз много потеряет в плане бизнес-репутации. Думаю, этот кейс им теперь всю жизнь будут помнить", – уверен член совета гильдии маркетологов Сергей Балакирев.

Как отмечает Life.ru, "Евровидение" называют хорошим телепродуктом, но, согласно оценке агентства Initiative на основе данных TNS Russia (аудитория 18+, Москва), рейтинг музыкального конкурса снижался с 2009 года.

Напомним, ранее Первый канал отказался от трансляции конкурса "Евровидения" из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой на территорию Украины.