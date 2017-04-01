20-летняя девушка даже не поняла, что у нее случился инсульт... Вот какие симптомы важно не пропустить!

20-летняя Сара Портер и не предполагала, что у неё может случиться инсульт в таком возрасте. Девушка сидела на паре по математике, когда в глазах у нее начало двоиться и мутнеть, пишет Маркетиум.
“Я списала всё это на обычную усталость”, — расскажет позже Сара.
Она продолжала писать конспект, не обращая внимания на самочувствие, но одногруппники стали интересоваться, всё ли у девушки в порядке. Парень, который сидел рядом с Сарой, заметил, что у неё дергается лицо.
Тогда девушка решила прислушаться к советам друзей, но, попытавшись встать, поняла, что ее не слушается правая нога и правая рука. К моменту, когда ей помогли добраться до спальни (Сара учится в закрытом колледже с проживанием), лицо тоже парализовало. Самое удивительное, что медсестра в медпункте поначалу отказывалась верить Саре. Она упирала на то, что у здоровой девушки в таком юном возрасте инсульт просто невозможен. Она с сарказмом предположила, что студентка просто пытается “откосить” от экзаменов.
По словам самой Сары, она тоже думала, что в ее годы инсульт - нечто далекое и нереальное. Сутки спустя Портер поняла, что не может ходить. Она узнавала лица родных, но из памяти выпали отдельные кусочки детства, второй курс колледжа. С того момента жизнь Сары круто переменилась. Сейчас ей 26 лет, и она пережила два инсульта и операции на головном мозге (последняя была весной 2015).
Весной 2016 года девушка поделилась в Инстаграм постом, посвященным годовщине успешной операции…
“Год назад я перенесла операцию, благодаря которой ушла инфекция глаза. Наконец-то мое
Инсульт входит в тройку самых распространённых причин смертности у женщин. Поскольку женская продолжительность жизни дольше, чем у мужчин, есть риск встретить инсульт в одиночестве. Именно поэтому так важно уметь распознавать ранние симптомы инсульта, чтобы не столкнуться с теми осложнениями, с которыми столкнулась Сара.
Симптомы инсульта:
- Внезапное онемение щеки, руки, ноги или тела.
- Затруднение речи или понимания.
- Помутнение зрения в одном глазу или обоих.
- Головокружение, затрудненность движения, потеря координации.
- Внезапные сильные головные боли без видимой причины.
Не пускайте здоровье на самотек! Предупредить любую болезнь легче, чем ее лечить.
лицо выглядит нормально!”