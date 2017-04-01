20-летняя девушка даже не поняла, что у нее случился инсульт... Вот какие симптомы важно не пропустить!

“Я списала всё это на обычную усталость”, — расскажет позже Сара.

Она продолжала писать конспект, не обращая внимания на самочувствие, но одногруппники стали интересоваться, всё ли у девушки в порядке. Парень, который сидел рядом с Сарой, заметил, что у неё дергается лицо.

Тогда девушка решила прислушаться к советам друзей, но, попытавшись встать, поняла, что ее не слушается правая нога и правая рука. К моменту, когда ей помогли добраться до спальни (Сара учится в закрытом колледже с проживанием), лицо тоже парализовало. Самое удивительное, что медсестра в медпункте поначалу отказывалась верить Саре. Она упирала на то, что у здоровой девушки в таком юном возрасте инсульт просто невозможен. Она с сарказмом предположила, что студентка просто пытается “откосить” от экзаменов.

По словам самой Сары, она тоже думала, что в ее годы инсульт - нечто далекое и нереальное. Сутки спустя Портер поняла, что не может ходить. Она узнавала лица родных, но из памяти выпали отдельные кусочки детства, второй курс колледжа. С того момента жизнь Сары круто переменилась. Сейчас ей 26 лет, и она пережила два инсульта и операции на головном мозге (последняя была весной 2015).

Весной 2016 года девушка поделилась в Инстаграм постом, посвященным годовщине успешной операции…

A post shared by Sarah Porter (@seporter91) on Apr 5, 2016 at 9:46am PDT

“Год назад я перенесла операцию, благодаря которой ушла инфекция глаза. Наконец-то мое

Инсульт входит в тройку самых распространённых причин смертности у женщин. Поскольку женская продолжительность жизни дольше, чем у мужчин, есть риск встретить инсульт в одиночестве. Именно поэтому так важно уметь распознавать ранние симптомы инсульта, чтобы не столкнуться с теми осложнениями, с которыми столкнулась Сара.

Симптомы инсульта:

Внезапное онемение щеки, руки, ноги или тела.

Затруднение речи или понимания.

Помутнение зрения в одном глазу или обоих.

Головокружение, затрудненность движения, потеря координации.

Внезапные сильные головные боли без видимой причины.

Не пускайте здоровье на самотек! Предупредить любую болезнь легче, чем ее лечить.

лицо выглядит нормально!”