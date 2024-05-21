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22 МИНУТЫ Какой фильм в Каннах сорвал самую продолжительную овацию за всю историю фестиваля

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Кевин Костнер на Каннском фестивале.
Кевин Костнер на Каннском фестивале. Фото: Vianney Le Caer

В 2024 году на Каннском кинофестивале вестерн-эпопея Кевина Костнера попал в заголовки газет из-за продолжительности аплодисментов. За всю историю звездного мероприятия самые продолжительные овации прозвучали на премьере фильма ужасов «Лабиринт Фавна», пишет ФОКУС.

Как правило, на Каннском кинофестивале собраются самые известные личности не только Голливуда, но и мирового кинематографа. Премьеры некоторых фильмов срывают громкие и продолжительные овации, а иногда продолжительность аплодисментов устанавливает своего рода рекорд, сообщает The Independent.

Частично это связано с тем, что после окончания показа каждой мировой премьеры камера направлена на актеров и присутствующую съемочную группу и проецирует их лица на огромный экран. Овации, возможно, продолжаются так долго только из-за камеры: каждый раз, когда ее объектив фокусируется на другой звезде фильма, раздаются новые аплодисменты. В такие моменты люди достают секундомеры или свои смартфоны, чтобы зафиксировать, как долго они продлятся.

Считается, что рекордсменом за всю историю фестиваля в этом плане в истории стал фильм ужасов Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна» 2006 года. На премьере фильма зрители стояли, хлопая руками, в общей сложности 22 минуты. Зловещий фильм, вобравший в себя элементы мифов, сказок и фольклора, а также влияние собственного детства Дель Торо, кроме продолжительных оваций в Каннах получил три «Оскара».

Второе место по продолжительности оваций занимает документальный фильм Майкла Мура 2004 года «Фаренгейт 9/11» (20 минут) и третье место - драма Джеффа Николса «Грязь» 2012 года (18 минут). В 2021 году звезде «Аннетт» Адаму Драйверу на премьере в Каннах аплодисменты настолько наскучили, что он начал курить сигарету.

На фестивале 2024 года вестерн-эпопея Кевина Костнера «Горизонт: американская сага» также попал в заголовки газет из-за продолжительности оваций, которые продолжались11 минут и 40 секунд.

Но, так как Каннский кинофестиваль продолжается до 25 мая, возможно еще будет премьера, которая сможет побить все предыдущие рекорды по продолжительности аплодисментов.

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