22 МИНУТЫ Какой фильм в Каннах сорвал самую продолжительную овацию за всю историю фестиваля

Как правило, на Каннском кинофестивале собраются самые известные личности не только Голливуда, но и мирового кинематографа. Премьеры некоторых фильмов срывают громкие и продолжительные овации, а иногда продолжительность аплодисментов устанавливает своего рода рекорд, сообщает The Independent.

Частично это связано с тем, что после окончания показа каждой мировой премьеры камера направлена на актеров и присутствующую съемочную группу и проецирует их лица на огромный экран. Овации, возможно, продолжаются так долго только из-за камеры: каждый раз, когда ее объектив фокусируется на другой звезде фильма, раздаются новые аплодисменты. В такие моменты люди достают секундомеры или свои смартфоны, чтобы зафиксировать, как долго они продлятся.

Считается, что рекордсменом за всю историю фестиваля в этом плане в истории стал фильм ужасов Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна» 2006 года. На премьере фильма зрители стояли, хлопая руками, в общей сложности 22 минуты. Зловещий фильм, вобравший в себя элементы мифов, сказок и фольклора, а также влияние собственного детства Дель Торо, кроме продолжительных оваций в Каннах получил три «Оскара».

Второе место по продолжительности оваций занимает документальный фильм Майкла Мура 2004 года «Фаренгейт 9/11» (20 минут) и третье место - драма Джеффа Николса «Грязь» 2012 года (18 минут). В 2021 году звезде «Аннетт» Адаму Драйверу на премьере в Каннах аплодисменты настолько наскучили, что он начал курить сигарету.

На фестивале 2024 года вестерн-эпопея Кевина Костнера «Горизонт: американская сага» также попал в заголовки газет из-за продолжительности оваций, которые продолжались11 минут и 40 секунд.

Но, так как Каннский кинофестиваль продолжается до 25 мая, возможно еще будет премьера, которая сможет побить все предыдущие рекорды по продолжительности аплодисментов.