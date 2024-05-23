Рынок недвижимости Дубая последние несколько лет был самым горячим в мире. «В Royal Atlantis можно найти квартиру за 10 миллионов ево», - говорит маклер Игорь Кинг в программе Roaldi retked, как цены на недвижимость в Дубае могут колебаться от крайности к крайности.
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Маклер, уехавший из Валга: недвижимость в Дубае может стоить столько же, сколько и в Эстонии
Если несколько столетий назад Дубай был крохотной рыбацкой деревушкой на берегу Персидского залива, то сегодня этот мегаполис с населением более 3,5 миллионов жителей превратился в один из самых мощных в мире центров бизнеса и отдыха.