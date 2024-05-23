Маклер, уехавший из Валга: недвижимость в Дубае может стоить столько же, сколько и в Эстонии

Если несколько столетий назад Дубай был крохотной рыбацкой деревушкой на берегу Персидского залива, то сегодня этот мегаполис с населением более 3,5 миллионов жителей превратился в один из самых мощных в мире центров бизнеса и отдыха.

«Мне нравится, что здесь нет снега, а охрана и недвижимость стоят так же, как у меня на родине в Эстонии», - рассказывает Игорь Кинг из Валга в программе Roaldi retked, как всего несколько лет назад он управлял успешной компанией по недвижимости в Эстонии.