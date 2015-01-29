Близких друзей она пригласила в популярный морской ресторан. Застолье обойдется Бородиной недешево – порядка миллиона рублей на 20 человек. Впрочем, цена не смущает ни ее, ни ее супруга. В подарок любимой Омар приобрел модный браслет из белого золота, украшенный бриллиантами. Браслет из коллекции Cartier Love, как указано на официальном сайте, стоит от 1 до 4 миллионов рублей, пишет 7d.org.ua.
Ксении Бородиной супруг сделал подарок за несколько миллионов
8. Март 2017 15:08
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Ксения Бородина 8 марта отмечает сразу два праздника – Международный женский день и день рождения.