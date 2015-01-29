Ксении Бородиной супруг сделал подарок за несколько миллионов

Близких друзей она пригласила в популярный морской ресторан. Застолье обойдется Бородиной недешево – порядка миллиона рублей на 20 человек. Впрочем, цена не смущает ни ее, ни ее супруга. В подарок любимой Омар приобрел модный браслет из белого золота, украшенный бриллиантами. Браслет из коллекции Cartier Love, как указано на официальном сайте, стоит от 1 до 4 миллионов рублей, пишет 7d.org.ua.