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Итальянские СМИ: жену Абрамовича застали за поцелуями с другим мужчиной (фото)
14. Февраль 2017 17:32
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Итальянское издание Chi опубликовало снимки, на которых супруга и мать двоих детей российского олигарха Даша Жукова целуется с возлюбленным знаменитой модели Хайди Клум Вито Шнабелем. Как сообщает газета, Даша провела романтический вечер в Санкт-Морице в компании известного торговца произведениями искусства Вито Шнабеля. Встреча якобы состоялась после открытия галереи Шнабеля на швейцарском курорте.