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Смотри: Воробьев опубликовал интимное видео о бывшей любовнице

Limon.ee
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Известный российски певец Алексей Воробьев опубликовал откровенное видео. Ролик представляет собой историю его отношений с бывшей возлюбленной, в роли которой выступает актриса Анна Гавлак, передает Дни.ру.

Исполнитель решил реконструировать историю любви в преддверии выхода нового клипа: эту запись он посвятил изменившей ему девушке. Воробьев написал, что именно такой сохранилась память о прошлых отношениях в видеозаписях его мобильного телефона.

"Говорят, несчастен каждый по-своему, а счастливы все одинаково", – написал певец на своей странице в социальной сети Instagram. Примечательно, что опубликованный ролик содержит сцены весьма откровенного характера: во время одной из них, Воробьев прижимает актрису Гавлак к стене и страстно целует.

Напомним, певец рассказывал о личной драме в социальных сетях. Воробьев застал свою девушку с другим мужчиной, когда решил устроить ей сюрприз и прилетел в США.

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