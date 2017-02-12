Галерея: ведущая отборочного тура «Евровидения» от Эстонии Элина Нечаева восхитила образом голливудской модели

Эстонцы сделали первый выбор: на «Евровидении» хотят видеть 67-летнего Иво Линна или 22-летнюю Элину Борн

Сегодня на канале ETV прошла трансляция первого полуфинала отборочного тура «Евровидения» от Эстонии – Eesti Laul. Артисты и ведущие вечера порадовали зрителей фантастической программой. Второй полуфинал пройдет уже в следующую субботу, 18 февраля, а финал, в котором выберут того, кто представит Эстонию на «Евровидении», состоится 4 марта в Saku Suurhall.

Вся Эстония замерла в ожидании: сегодня мы станем на шаг ближе к «Евровидению»

Уже сегодня, 11 февраля, пройдет первый полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, на котором путем голосования жюри и зрителей будут отобраны пять финалистов. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве, сообщает Rus.err.ee.

Отборочный тур «Евровидения» от Эстонии будет вести Элина Нечаева

В субботу, 11 февраля, пройдет первый полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul на котором путем голосования жюри и зрителей будут отобраны пять финалистов. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве.