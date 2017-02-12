Галерея: ведущая отборочного тура «Евровидения» от Эстонии Элина Нечаева восхитила образом голливудской модели

12. Февраль 2017 00:24
В субботу, 11 февраля, на канале ETV прошел первый полуфинал отборочного тура «Евровидения» от Эстонии – Eesti Laul. Радовали не только артисты, но и ведущие и гости. Ведущая шоу, певица и модель Элина Нечаева, порадовала восхитительным красным платьем и образом голливудской модели.
Также Элина сфотографировалась с популярной теле-и радиоведущей Юлией Календой и ведущим ETV+ Александром Хоботовым. Они в этот вечер выглядели тоже очень эффектно.
Элина Нечаева / Erlend Štaub / Elu24
Марко Рейкоп и Элина Нечаева / Erlend Štaub / Elu24
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