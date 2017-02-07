Иван Ургант восхитил новым селфи

В Instagram красавчик опубликовал селфи, которое пришлось по вкусу большинству подписчиков звезды. Подписал кадр ведущий коротко: «Ленинградское селфи», пишет Neformat.co.ua.
/ Instagram Ивана Урганта
Актер и телеведущий Иван Ургант редко выкладывает фото в сети. Недавно он решил напомнить о себе своим фолловерам.
В Instagram красавчик опубликовал селфи, которое пришлось по вкусу большинству подписчиков звезды. Подписал кадр ведущий коротко: «Ленинградское селфи», пишет Neformat.co.ua.
/ Instagram Ивана Урганта
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