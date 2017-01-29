Китайский Новый год 2017: приметы и ритуалы на достаток и удачу

Китайский Новый год проходит в новолуние и не привязан к конкретной дате. В 2017 году празднование выпадает на 28 января и будет продолжаться до 15 февраля 2018 года. Год пройдет под эгидой Огненного (Красного) Петуха, пишет Rus.TVNET.lv.

Торжество обычно предусматривает богато накрытый стол и китайские блюда, которые созвучны словам «счастье», «удача», «достаток».

Среди них почетное место занимают рыба, курица и тофу.

Во вем мире проявляют большой интерес к приметам и ритуалам Востока, которые помогают заручиться поддержкой Петуха и привлечь в свою жизнь благополучие и достаток.

Само празднование продлится две недели. Именно в это время люди следуют древним традициям и соблюдают ритуалы, проверенные временем. Также этот период предназначен для объединения всех членов семьи и веселого времяпровождения.

Радость и счастье способствуют привлечению удачи, потому что хорошее настроение и беззаботность помогают забыть о насущных проблемах и насладиться обществом дорогих и близких людей.

Приметы на Китайский Новый год

В преддверии праздника следует тщательно убрать свой дом и украсить его в соответствии с характером животного-покровителя. В этом году предпочтение стоит отдать ярким и насыщенным огненным цветам.

По поверью, выметать мусор следует из углов к центру, а затем аккуратно сложить в пакет и вынести вон. Таким образом удача остается в доме, а потоки положительной энергии приносят в дом счастье.

В первый день Нового года следует помнить, что все режущие предметы способны отрезать удачу на весь год, поэтому ими лучше не пользоваться.

Разговоры о смерти, болезнях и неурядицах в этот день под запретом. Также китайцы верят, что цифра 4 приносит неудачу, поэтому постарайтесь не упоминать ее в разговоре.

Отпугнуть нечисть, злых духов и привидений помогает красный цвет. Чем больше его будет в вашем доме и в одежде, тем более безопасен для вас период, когда эти сущности прорываются в наш мир.

Украшением дома и еще одним способом повлиять на свою судьбу являются благовония и красные свечи. Они призваны очистить пространство от негативной энергии.

Капризная Фортуна останется с вами, если в день празднования все окна и двери будут закрыты. Все выходы из дома стоит украсить красными китайскими фонариками с иероглифами, обозначающими достаток и благополучие. Можно использовать и красные бумажки, на которых будут написаны заветные слова.

Ритуалы на достаток и удачу

Одна из древних и интересных традиций Китая — раздача денег. Яркие красные конвертики изготавливаются самостоятельно накануне, а затем дарятся близким и знакомым. В них помещают символическую купюру с пожеланием достатка и благополучия.

Подаренные сувениры чаще всего используют в качестве талисманов и носят в кошельке. Считается, что они привлекают и приумножают финансы.

Привлечь деньги в дом поможет ритуал с глиняным горшочком. Все члены семьи пишут записки с пожеланием финансовых благ и складывают в горшочек. Туда же помещается фигурка, изображающая символ года. Затем опускаются монеты и мелкие купюры. Старший член семьи накрывает горшочек зеленой материей и обвязывает льняной нитью с привязанными денежными символами. Горшочек убирается от чужих глаз и хранится весь год.

Мандарины — неотъемлемая часть праздника. Китайцы уверены, что эти цитрусы приносят удачу, поэтому их присутствие в доме обязательно. Также принято приносить в качестве подарка 2 мандарина, символизирующих удачную и сладкую жизнь.

Еще один яркий и красочный ритуал привлечения удачи — китайские фонарики. Их украшают иероглифами, обозначающими счастье, везение, любовь и достаток, запускают в небо и верят, что в тот момент, когда фонарик коснется земли, удача придет в жизнь человека, запускавшего его.

Фонарики можно снабдить записками с конкретными пожеланиями и обязательно мысленно произнести их три раза.

Своеобразным ритуалом, привлекающим удачу и достаток, считается встреча Нового года в новой одежде. Наряды приобретаются заранее, а цвета выбираются в соответствии с покровителем наступающего года. На одежду пришивается незаметный кармашек, в который кладется монета, косичка из переплетенных лент красного, зеленого и золотого цветов, записка с пожеланием удачи в делах и личной жизни.

Новолуние особо почитается среди китайцев.

Они верят, что прогулки в новогоднюю ночь приносят обновление и являются залогом долгой и успешной жизни.

И, конечно же, все загадывают свои сокровенные желания. Глядя в небо, они благодарят Высшие силы за прожитый год, успехи в карьере и личной жизни и просят об удаче и благополучии в новом.