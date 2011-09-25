В программе "Ты не поверишь!" соседи Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщили, что актрису никто не навещает. Дочери Мария и Ольга и их дети не приезжают, и она совсем брошена - ходит с трудом, почти ни с кем по подъезду не общается. В госпитале Вишневского ей уже не впервые восстанавливают здоровье. Там ей делали операции на ноги и глаза, пишут Argumentiru.com.

Недавно в СМИ сообщали о скандале из-за квартиры в центре Москвы, на которую претендовала старшая дочь Ольга Шукшина, Она хотела, чтобы жилплощадь досталась ее сыну Василию. Однако Лидия Федосеева-Шукшина переписала половину квартиры на внучку Анну - дочь Марии.

"Я хочу, Лида, пожелать тебе здоровья, чтобы ты никогда не болела, чтобы я всегда имел счастье и огромное удовольствие быть рядом с тобой. Но меня не пускают к тебе... Хочу всегда слышать твой голос, воспоминания, связывающие нас с тобой...", - рассказал на шоу "Сегодня вечером" Бари Алибасов. Известно, что в прошлом их связывали теплые чувства, правда, сейчас они только друзья.