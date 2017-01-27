Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Фотоновость: прическу эстонской певицы Керли Кыйв будут обсуждать еще долго…

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Вчерашняя церемония вручения престижных премий EMA 2017 дала много поводов для обсуждения в Сети. 

Особенно отметили необычную прическу певицы Керли Кыйв. 

Страшно даже представить, сколько заколок пришлось использовать, чтобы получилось это...

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАemaкерли кыйвцеремония
смотри!
Estonian Music Awards 2017
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
Смотри!
смотри!
Смотри!
Смотри!
Смотри!
Смотри!
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:53
Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного
17:29
Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили (4)
17:20
Отрада глазу: эстонская певица Хелен Адамсон отпраздновала день рождения топлес
16:54
Смотри: гости вечеринки не могли оторвать глаз от глубокого декольте эстонской певицы Лауры Пыльдвере (1)
16:36
Дамы, запоминайте! Вот как удовлетворить вашего мужчину в зависимости от его знака Зодиака
16:10
Включите в ваш рацион пять этих фруктов, и ваше сердце скажет вам спасибо!
15:52
Фотоновость: прическу эстонской певицы Керли Кыйв будут обсуждать еще долго…
15:37
А вы так делаете? Восемь привычек пар, у которых все отлично в постели
15:17
Участник легендарной рок-группы застрелился на глазах у жены
15:02
Молодой друг Аллы Пугачевой в шоке после совместного похода с ней в кино (фото)
14:40
Не верим своим глазам! 58-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в купальнике
14:22
Каждый вечер кладу под подушку зубчик чеснока... Вы начнете делать так же, когда узнаете причину!
13:55
Смотри: беременная Гагарина в бикини показала шпагат Волочковой
13:34
Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)
13:05
Как это было: смотрите, кто из эстонских звезд получил престижные премии Estonian Music Awards
12:44
Виктория Боня впервые прокомментировала расставание с миллиардером Алексом Смерфитом
12:30
Состояние беременной Ирины Шейк ухудшается
12:09
Упс! Взрыв на шиномонтаже в прямом смысле оставил клиента без штанов (видео)
11:44
Скандал разгорается: Дональд Трамп унизил Мадонну
11:31
Фото: Танель Падар и его возлюбленная на вручении премий EMA выглядели как голливудские звезды
Все новости
KrasotkaЦеликом
Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада

Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада

Галерея: даже «голые» платья Elie Saab сделают из ваc королеву

Галерея: даже «голые» платья Elie Saab сделают из ваc королеву

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки

27. янв
Известная модель призналась, что является гермафродитом (1)
27. янв
В Маниле стартовал конкурс "Мисс Вселенная"
27. янв
Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного
27. янв
Перфекционизм – путь в никуда
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Участник легендарной рок-группы застрелился на глазах у жены
Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили(4)
Каждый вечер кладу под подушку зубчик чеснока... Вы начнете делать так же, когда узнаете причину!
Эксклюзивное видео Limon.ee: ведьма Мэрилин Керро рассказала, сколько стоят ее консультации и что ждет жителей Эстонии в этом году (2)
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(5)
Топ комментариев
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(5)
Участник «Евровидения» от России Александр Панайотов: в Киеве могут и убить! (4)
Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили(4)
Мамочки! Юля Волкова показала татуировку, спрятанную в самом интимном месте (фото) (3)
Жену Петра Порошенко и мужа Керсти Кальюлайд сегодня ждет совместная развлекательная программа(2)
CмотриЦеликом
Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)

Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)

Девушка эстонского певца Карла-Эрика Таукара не из скромниц: такое глубокое декольте позволит себе не каждая мировая звезда! (фото)

Девушка эстонского певца Карла-Эрика Таукара не из скромниц: такое глубокое декольте позволит себе не каждая мировая звезда! (фото)

Настоящий беспредел: когда это видео попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли!

Настоящий беспредел: когда это видео попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли!

26. янв
Смотри: экс-мисс Эстонии Энель Эха живет как настоящая принцесса
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаалла пугачевавидеогороскопдевушкадомдочьжизньзвездыздоровьеинтересноинтимлюбовьольга бузоваотношенияпевицапугачевароссиясексскандалсмертьсмотрисшаталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees