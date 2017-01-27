Фотоновость: прическу эстонской певицы Керли Кыйв будут обсуждать еще долго…

Особенно отметили необычную прическу певицы Керли Кыйв.
Страшно даже представить, сколько заколок пришлось использовать, чтобы получилось это...
Вчерашняя церемония вручения престижных премий EMA 2017 дала много поводов для обсуждения в Сети.
Особенно отметили необычную прическу певицы Керли Кыйв.
Страшно даже представить, сколько заколок пришлось использовать, чтобы получилось это...
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