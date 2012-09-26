Жареная картошка может вызывать рак

Когда жаришь картофель при температуре от 120 °C и выше, в ней вырабатывается акриламид. Это токсичное вещество, повреждающее белки и ДНК, из которых состоят наши гены. Оно и вызывает раковые опухоли, пишет Mport.ua.
Этот страшный акриламид вырабатывается в картошке и прочих крахмалосодержащих продуктах в случае длительной жарки:
- на сковородке;
- в тостере;
- на гриле;
- в течение слишком длительного времени;
- при слишком высокой температуре.
Больше всего акриламида британцы нашли в страшно пережаренных продуктах с высоким содержанием крахмала:
- картошка;
- кофе;
- хлеб;
- крупы;
- пироги.
Вот, допустим, жаришь ты картофель. “Не жарь его до хрустящей коричневой корочки, жарь его до золотистого цвета“, — советуют ученые. И да: канцерогенное воздействие акриламида доказано пока только на животных. Но британцы уверены, что с человеческим организмом будет та же история.
Помимо картошкоедов, спецы из Агентства по пищевым стандартам приговорили еще и курящих. Мол, в табачном дыме этого акриламида содержится в 3-4 раза больше, чем в пережаренной картошке.
И последний штрих: эксперты FSA не рекомендуют хранить картофель в холодильнике. При низких температурах в продукте вырабатывается сахар, который потом при приготовлении способствует появлению акриламида.
Британцы говорят, картошка — сплошной крахмал. Для мышц это не очень.