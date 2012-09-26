Жареная картошка может вызывать рак

Когда жаришь картофель при температуре от 120 °C и выше, в ней вырабатывается акриламид. Это токсичное вещество, повреждающее белки и ДНК, из которых состоят наши гены. Оно и вызывает раковые опухоли, пишет Mport.ua.

Этот страшный акриламид вырабатывается в картошке и прочих крахмалосодержащих продуктах в случае длительной жарки:

на сковородке;

в тостере;

на гриле;

в течение слишком длительного времени;

при слишком высокой температуре.

Больше всего акриламида британцы нашли в страшно пережаренных продуктах с высоким содержанием крахмала:

картошка;

кофе;

хлеб;

крупы;

пироги.

Вот, допустим, жаришь ты картофель. “Не жарь его до хрустящей коричневой корочки, жарь его до золотистого цвета“, — советуют ученые. И да: канцерогенное воздействие акриламида доказано пока только на животных. Но британцы уверены, что с человеческим организмом будет та же история.

Помимо картошкоедов, спецы из Агентства по пищевым стандартам приговорили еще и курящих. Мол, в табачном дыме этого акриламида содержится в 3-4 раза больше, чем в пережаренной картошке.

И последний штрих: эксперты FSA не рекомендуют хранить картофель в холодильнике. При низких температурах в продукте вырабатывается сахар, который потом при приготовлении способствует появлению акриламида.

Британцы говорят, картошка — сплошной крахмал. Для мышц это не очень.