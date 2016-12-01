Настало время подвести итоги: читайте гороскоп на 30 декабря!

Помните, что важно сохранять оптимистичный настрой и не упрекать себя в том, что не все запланированное сделано в срок, а некоторые идеи пока не удалось реализовать – скоро откроются новые возможности, и хорошо, если к тому моменту вы будете полны энергии и уверенности в своих силах. Можно заниматься решением финансовых вопросов, здравый смысл подскажет, как избежать напрасных расходов и максимально эффективно использовать имеющиеся в наличии средства.

Влюбленным следует больше времени проводить вместе, быть внимательнее друг к другу и не скрывать того, что кажется важным. Это прекрасный день для романтического признания – но лишь в том случае, если вы уверены в своих чувствах.

Овен

День характеризуется резким снижением деловой активности. Занятия, вызывающие у вас особый интерес, вряд ли назовешь полезными, и именно поэтому особенно велика вероятность услышать критику и неприятные замечания в свой адрес. Постарайтесь сдержать обещания, данные коллегам и партнерам, не пускайте на самотек дела, результат которых для вас важен. Не исключены денежные поступления, однако велика вероятность, что они окажутся меньше, чем вы ожидали.

Вероятны благоприятные перемены в личной жизни, можно признаться в своих чувствах, наладить отношения с любимым человеком. Разногласия не исключены, но ссор и конфликтов они не вызовут – вам отлично удается справляться с негативными эмоциями.

Телец

Деловая активность снижена, выполнение профессиональных обязанностей вряд ли покажется вам увлекательным и интересным занятием. Зато весьма вероятны перемены к лучшему в личной жизни, романтические знакомства и приятные признания. Вы производите неизгладимое впечатление на представителей противоположного пола, но сами не теряете головы, что сводит к минимуму вероятность легкомысленных поступков, которые могут иметь неприятные последствия.

Это прекрасный день для решения финансовых вопросов, разнообразных покупок. Вероятны денежные поступления, в том числе – значительно больших сумм, чем вы ожидали. Не отказывайте в помощи близким людям.

Близнецы

Деловая активность невысока, решение профессиональных задач не вызывает энтузиазма. Вам противопоказано переутомление, постарайтесь свести нагрузки к минимуму, поберегите здоровье. Поездки лучше отложить, поскольку в этот день они принесет больше неприятных эмоций, чем радости и пользы. Зато день подходит для покупок; не будут напрасными расходы, связанные с развлечениями и праздниками.

В сфере личных отношений весьма сильны позитивные тенденции, однако в полной мере использовать сложившуюся благоприятную ситуацию смогут те, кто готов проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Можно строить планы на будущее – их наверняка удастся реализовать.

Рак

День удачен и вполне неблагоприятен, он не принесет неприятных сюрпризов и разочарований. Станет возможным решение профессиональных проблем, многие Раки смогут приятно провести время в кругу коллег и друзей. Неформальное общение способствует укреплению отношений с деловыми партнерами, однако следует помнить, что первое впечатление о новых знакомых может оказаться не соответствующим реальности.

Стоит отдать предпочтение спокойному отдыху, провести свободное время в кругу близких людей. Не стоит проявлять чрезмерную оригинальность и экстравагантность: они не понадобятся для того, чтобы получить новые приятные впечатления.

Лев

Не преувеличивайте своих возможностей – в этот день не нужно браться за важные и серьезные дела, приступать к реализации новых проектов. Достаточно легко будет справиться с домашними проблемами, бытовые трудности не окажутся непреодолимыми. В первой половине дня неожиданные затруднения могут возникнуть у тех, кто отправляется в дорогу; велика вероятность, что отъезд придется отложить.

Возможно получение приятных известий, а также приглашений и предложений, касающихся проведения досуга. Новые знакомства окажутся очень приятными, но вряд ли отношения будут развиваться так быстро, как вам хотелось бы. Воспользуйтесь возможностью напомнить о себе прежним деловым партнерам: не исключено, что возобновление сотрудничества окажется выгодным для всех.

Дева

День пройдет достаточно удачно. Тем, кто хочет в полной мере воспользоваться открывающимися возможностями, стоит как можно скорее усмирить собственные тревоги и настроиться на позитивный лад. Полезным будет общение со старыми знакомыми. Встречи с деловыми партнерами позволят сделать профессиональные отношения более приятными для обеих сторон. Можно делать покупки, однако следует помнить о том, что спешка в делах финансовых крайне нежелательна.

Юных представителей знака ожидают новые романтические увлечения и интересные знакомства. Полезен отдых на свежем воздухе. Поднимет настроение посещение концертного зала или прослушивание хорошей музыки дома.

Весы

Этот день связан с ростом жизненного потенциала, трудового энтузиазма и деловой активности. Возникают оригинальные идеи, строятся планы на будущее; возможно достижение договоренностей о сотрудничестве со старыми и новыми деловыми партнерами. Вы легко даете обещания, порой совершенно не задумываясь о том, как будете выполнять их; проявляйте благоразумие, отложите подписание серьезных документов.

Возможно получение подарков и крупных сумм. Покупки будут удачными, если вы посоветуетесь со знающими людьми. Отдых в компании друзей и любимого человека окажется очень приятным и будет способствовать улучшению настроения.

Скорпион

Стоит заранее составить план действий на этот день и по мере сил его придерживаться: для импровизаций сейчас момент далеко не самый подходящий. Правильно распоряжаясь своим временем, вы сможете многое успеть и не потратите зря и малой толики своей энергии. Жизненный тонус достаточно высок, настроение – стабильно. Хорошо сложатся встречи с друзьями, родственниками и просто хорошими знакомыми; вам удастся и порадовать окружающих, и получить приятные эмоции.

День удачных покупок и приятных подарков. Поездки позволят приятно провести время и будут способствовать расширению кругозора, активных отдых подарит массу новых впечатлений.

Стрелец

Отмечается резкое снижение деловой активности, постарайтесь не планировать на этот день ничего важного. Проблемы, требующие немедленного решения, достаточно сложны и требуют спокойного, взвешенного отношения. Полагайтесь на собственную интуицию – советы, даже исходящие от достойных и заслуживающих доверия людей, могут оказаться совершенно бесполезными.

Высока вероятность романтических увлечений и новых знакомств, влюбленные переживут новый всплеск чувств. Не стоит пренебрегать встречами со старыми друзьями. Этот день также подходит для того, чтобы навестить далеко живущих родственников и оказать помощь представителям старшего поколения.

Козерог

Трудности могут возникнуть в отношениях с родственниками, даже самые мелкие бытовые неприятности легко приводят к серьезным разногласиям. Велика вероятность, что ваши поступки и решения вызовут у близких людей недоумение и даже осуждение, однако следует сохранить верность своим позициям и идти лишь на весьма умеренные уступки. Не торопитесь делать крупные покупки: в ближайшее время ваши финансовые возможности возрастут.

По-прежнему сильны позитивные тенденции в романтической сфере, влюбленные будут дарить друг другу исключительно приятные эмоции. Порадуют знаки внимания со стороны человека, который вызывает у вас исключительно теплые чувства.

Водолей

Не переоценивайте своих возможностей и занимайтесь решением только наиболее актуальных проблем. Жизненный тонус достаточно высок, но забывать об отдыхе все же не стоит. Постарайтесь провести побольше времени на свежем воздухе, как следует выспаться и не злоупотреблять жирной пищей. Посещение вечеринок вас наверняка порадует, если они не будут слишком многолюдными и шумными.

День подарков и сюрпризов, а также очень удачных покупок. Высока вероятность романтических увлечений, однако следует отметить, что вы не слишком разборчивы и порой выдаете желаемое за действительное. Не стоит форсировать развитие отношений с симпатичным вам человеком.

Рыбы

Очень сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений. Обстоятельства сложатся благоприятно как для влюбленных, так и для тех, кто пока не встретил свою половинку. Общение со старыми друзьями настроит вас на оптимистичный лад, а неожиданное улучшение финансового положения позволит порадовать близких отличными подарками.

Можно заниматься профессиональными и домашними делами, решать разнообразные задачи. Но делать это следует без суеты и спешки, по возможности – в соответствии с составленным заранее планом. Появятся оригинальные идеи, которые вы несколько позже обязательно воплотите в жизнь к всеобщей радости.