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Что нужно успеть сделать до Нового года

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До главного зимнего праздника осталось меньше недели. Но даже за эти несколько дней можно успеть сделать массу важных дел, которые именно сейчас, в преддверии новогодних торжеств, актуальны как никогда.

В Новый год надо входить с легким сердцем. Раздайте долги, избавьтесь от старых обязательств, выполните данные ранее обещания, и тогда долгожданный праздник станет вдвойне радостным.

Не только деньги, но и чувства и добрые дела приходят только к тем, кто умеет их отдавать. Запомните: чем больше вы отдаете, тем больше к вам вернется. Итак, что нужно обязательно успеть сделать до наступления нового года!

Подвести итоги 

Выделите время для того, чтобы подвести итоги 2016-го. Подумайте, что хорошего произошло в вашей жизни, каких успехов и достижений вы добились, куда съездили, с кем познакомились, что нового пришло в вашу жизнь.

Вспомните, что печального принес этот год, из чего вы можете извлечь опыт, с чем попрощались. Будьте благодарны уходящему году за все, что он подарил и забрал у вас.

Загадать желания

Возьмите красивый блокнот или чистый лист бумаги. Напишите, что вы хотите сделать в наступающем году. Не ограничивайте свои мечты. Загадывайте любые желания и события. Они могут быть судьбоносными и масштабными – выйти замуж, родить ребенка или найти новую работу. А могут быть быстровыполнимыми, например, записаться на курсы испанского, заняться йогой, купить машину, прочитать сто книг или похудеть на десять килограммов.

Фото/ Scanpix

Это не просто список желаний – это руководство к действию. Не откладывая в долгий ящик, начните спокойно и планомерно выполняйте пункты из этого списка. Гарантируем: через год вы удивитесь, как много желаний может исполниться всего за 12 месяцев.

Простить обиды

Обида – это яд только для того, кто обижен. Не несите этот тяжелый и горький багаж в следующий год. Каждый человек совершает ошибки, и мы можем либо винить его всю свою жизнь и отдавать часть своей энергии и сил на то, чтобы сохранять в душе обиду, либо простить и освободиться в первую очередь самому.

Если вы в ссоре с кем-то из близких, сейчас самое время искренне поговорить и забыть старые конфликты. Если кто-то обижен на вас – тоже попросите прощения.

Поговорить с родителями

Если у вас есть возможность – сходите к родителям в гости, если нет – позвоните им. Проведите вместе время, помогите или просто поговорите с ними.

Поблагодарите родителей за любовь и поддержку, которую они вам дарили в вашей жизни. Если старшего поколения вашей семьи уже нет в живых, просто посвятите им время, вспомните о них с любовью.

Сделать доброе дело

Возможно, среди ваших знакомых или коллег есть одинокий человек – предложите ему вместе пообедать, или пригласите его домой на ужин. Ведь самый ценный подарок для каждого человека – живое общение.

Подарите праздник не только своей семье и друзьям, но и тем, о ком некому позаботиться. Посетите детский дом или дом престарелых, купите подарки детям, проведите день с одинокими стариками. Внимание и забота будут для них лучшим новогодним чудом.

В любви и заботе нуждаются не только люди. Отправляйтесь в приют для бездомных животных, и, возможно, у вас появится новый преданный друг.

Отпустить все лишнее

Пересмотрите свою жизнь – от чего бы вы хотели отказаться? Старые вредные привычки, занятия, которые не приносят вам пользы, а только отбирают силы, людей, с которыми вам не приятно и тяжело общаться.

Возможно, вы много времени проводите, просматривая новости в интернете? Или продолжаете общаться с приятелем, который давно перестал интересоваться вашими делами, зато любит пожаловаться на свою жизнь?

Позаботиться о себе

Чтобы выглядеть и чувствовать себя в праздники на все 100%, стоит найти время и для себя. Не секрет, что среди предпраздничной суеты мы часто о себе забываем.

Сделайте новую прическу, устройте день SPA-процедур, встретьтесь с любимыми подругами или купите красивое платье для праздничного вечера. Чтобы встретить этот Новый год неотразимой и с хорошим настроением, запланируйте все эти мероприятия заранее.

Фото/ Scanpix

Провести день с детьми

Новый год – это прежде всего семейный праздник. Разузнайте у своих детей, как они хотят провести последний день уходящего года. 

Все вместе поезжайте за город или в парк на зимнюю прогулку, дружно отправляйтесь в кино или на каток. На сияющих огнями улицах или в заснеженном лесу вам покажется, что праздник уже наступил. Совместно пережитое чувство семейной близости и тепла среди зимней сказки сохранится в ваших сердцах надолго.

Исполнить свое желание

Давно мечтали о романтической поездке или эксклюзивной спа-процедуре, но жалели денег или не находили времени? А может быть, хотели завести котенка-экзота или заказать фотосессию у модного фотографа, но "руки так и не дошли"? Жизнь слишком коротка. Больше не откладывайте свои желания на потом, не ждите, что кто-то другой начнет исполнять ваши мечты.

Станьте волшебником для самого себя, вам это вполне по плечу. Сделайте, закажите, купите то, о чем мечтаете – вы это заслужили.

Купить подарки

Позаботьтесь о подарках для близких заранее, не откладывайте это важное дело до последнего момента. Чтобы не тратить время на беготню по магазинам в поисках "того, не знаю чего", заранее составьте список подарков. Конечно, вы можете заранее попросить своих родных и друзей составить wish-list. Это можно сделать с помощью специального приложения в Сети либо по старинке, на листе бумаги.

Подумайте, что хотят получить ваши дети, муж, родители и близкие друзья. Купите им то, чему они действительно обрадуются, ведь дарить желанные подарки – это настоящее удовольствие. И не забудьте купить подарок для себя.

Очистить пространство

Для привлечения правильной энергии полезно время от времени избавляться от домашнего хлама. А уж перед Новым годом просто необходимо выбросить старые вещи, которыми вы редко пользуетесь. Ведь они занимают место в вашем доме и не дают появиться новой энергии.

То же самое и с людьми. Постарайтесь оставить в прошлом тех, кто забирает вашу энергию критикой, завистью, неверием в ваши силы. Начните с этого, если вы хотите освободиться от того, что тянет вас назад и не дает двигаться вперед. Переберите вещи и выбросьте или отдайте то, что больше не используете: одежду, мебель, игрушки, книги и т.д. 

Когда вы освободите свой дом от хлама, вы почувствуете, как легко вам стало на душе. И очень скоро к вам легко начнут приходить новые полезные вещи и приятные люди.

Украсить свой дом

Очень важно перед Новым годом ощутить себя домашней волшебницей, а не феей уборки. Пусть ваших родных не покидает ощущение предстоящего праздника и предвкушение чудес.

Испеките новогоднее печенье, нарядите елку, создайте праздничные композиции из веточек хвои и разноцветной мишуры. И все это под любимую музыку и с добрыми эмоциями. Праздничная атмосфера в доме ...

Разослать открытки 

В эпоху цифровых технологий мы практически перестали пользоваться традиционной почтой. В почтовых ящиках теперь можно найти лишь счета и рекламные листовки.

Тем приятнее будет вашим друзьям или родным обнаружить в ящике красивый конверт или яркую открытку с новогодним поздравлением, написанным "по старинке", от руки. Будьте уверены, ваше послание оценят и будут бережно хранить.

Выпить шампанского

А главный совет – больше ничего не откладывайте на потом. Начните действовать прямо сейчас!

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