Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской

«Василий признавался, что ему не хватало внимания матери, что она, мол, пропадала на работе, а его воспитывала бабушка. Говорили об этом с Наташей. Несмотря на то, что поздно приезжала со съемок и репетиций, старалась каждую свободную минуту проводить с Васей, отдавала ему всю любовь, старалась все делать для него», – рассказала подруга покойной актрисы Надежда Носирова.

По словам женщины, Крачковская предчувствовала свою смерть. «Буквально за месяц до трагедии у нее начались разговоры о смерти, но я старалась отгонять от нее мрачные мысли. Помню, она как-то позвонила мне: «Приезжай, что-то мне так плохо, как никогда». И когда я к ней приехала, она сказала: «Когда меня не станет, то присмотри за моим Васькой», – сообщила приятельница актрисы.

Носирова поведала, что на похоронах невестка Наталья даже не попрощалась со свекровью. «Невестка ни разу ни в чем не помогла Наташе, даже не звонила, чтоб хоть из вежливости спросить, как дела», – отметила Надежда.

Зато сын рыдал. Носирова отметила, что на похоронах отсутствовал внук Крачковской Володя. Причем причина ей показалась странной – якобы болела дома собака, с которой некому было посидеть.

«Да и сам внук не очень-то жаловал Наташу своим вниманием. По телефону с ней всегда был резок: «Бабка, что тебе надо?». Тогда Наташа сильнее прижимала телефон к уху, чтобы не был слышен их диалог, потому что ей было стыдно. Вова, видимо, у своего отца научился так разговаривать. Когда Наташа звонила сыну: «Вася, Васенька...», тот отрезал: «Жива? Все. Мне некогда». После этих разговоров она плакала», – цитирует подругу актрисы «Собеседник».

Носирова была удивлена, что на поминки не были приглашены друзья и коллеги Крачковской. «Как только Наташи не стало, ее невестка сразу спохватилась: «Не знаешь, куда она браслет дела? Мешочек с бриллиантами?». Мне было противно это слушать! Как раз на поминках супруга Васи и учудила такое, что волосы дыбом у всех встали! Когда поминальный обед подходил к концу, она приподнялась из-за стола и начала красоваться: «Посмотрите, я же – Наталья Крачковская! Теперь буду за нее», – сообщила Носирова.

Женщина рассказала другую историю про невестку актрисы. Якобы та отдала некоторые вещи артистки историку моды Александру Васильеву. Носирова очень удивилась, узнав об этом. А потом стала ее ругать. Тогда невестка заявила, что Носирова злится потому, что сама хотела забрать вещи покойной. «Я сама дарила ей дорогие платья, красивые кофты, воротники из меха», – подчеркнула Носирова.

Женщина утверждает, что Василий Крачковский находится под влиянием своей супруги. Дескать, она настраивала его против родной матери. В заключение Носирова рассказала: «Сын Наташи ни на один день рождения, ни на один Новый год не позвонил маме и не поздравил ее. Как она говорила, что даже сквозь зубы не услышала от их семьи ни одного теплого слова в праздники. Наташа все же надеялась, что сын опомнится: «Как мне хотелось, чтобы затрещал телефон, а тут мой Васька говорит: «Мамочка...»

Наташа часто вздыхала: «Эх, для кого я все делала? Им это все и так останется, а вот я-то им не нужна». И после этих слов она начинала плакать. Знаете, Наташа ушла из жизни с большой болью. Она даже жить не хотела. Помню, она мне говорила: «Не выдержит у меня сердце». И вот не выдержало, допекли ее своим безразличием... Наташа говорила: «Когда умру, посмотри, как они себя будут вести, потом мне расскажешь». Вот 24 ноября я и приехала на кладбище и все ей поведала».

Интересно, что сам Василий отрицает холодные отношения с матерью. «Володя был в другом городе, поэтому не смог приехать. Да, мой сын – парень достаточно резкий и мог вместо «бабушка» сказать «бабка», но это только в шутку! Я и сам иногда так называл свою маму. Знаете, с ней резко не поговоришь, потому что она в карман за словом не полезла бы и тоже ответила бы.

Это неправда, что я ей мало уделял внимания. Практически каждый день заезжал к ней после работы, и Вова – после занятий в университете.

У нас с мамой были прекрасные отношения. Меня вообще удивляют эти подробности, ведь мама никогда ни с кем не делилась ими. Разве что только с близкими подругами. Однако Надежду Носирову таковой я бы не назвал. В последний год они вообще с мамой не общались», – заявил мужчина журналистам.