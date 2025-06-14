ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ В зоопарке родились два очаровательных пушистика, а житель Эстонии удивил всех своеобразным увлечением

В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.

Концерт Джастина Тимберлейка в Таллинне. Фото: Dmitri Kotjuh

Одним из самых запоминающихся событий недели стал концерт Джастина Тимберлейка, собравший 50 000 человек на Певческом поле в Таллине в минувший понедельник, 9 июня. И хотя с самого утра шел сильный дождь, поклонники поп-артиста начали собираться у ворот Певческого поля уже в 15:00, несмотря на то, что Тимберлейк должен был выйти на сцену только в 22:00.

«Не нужно было даже никаких спецэффектов, дополнительных салютов или еще чего-то, потому что сама энергетика Джастина и всех ребят на сцене была такой потрясающей, что хотелось танцевать, петь, веселиться и просто наслаждаться моментом», - говорит фанатка артиста Юлия, добавляя, что изредка брала в руки телефон, чтобы что-то заснять. А все потому, что ей хотелось запомнить этот вечер и послушать любимые песни, не отвлекаясь на смартфон.

Кстати, Юлия и ее друг Илья решили выделится и пришли на концерт в образах Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка - самой знаменитой пары Голливуда в 2000-х.

Фестиваль фрикаделек в IKEA. Фото: Martin Pedaja

А несколько дней до этого, 7 и 8 июня, в IKEA прошел фестиваль фрикаделек, которые известны по всему миру. Это одно из самых популярных блюд, давно ставшее визитной карточкой бренда.