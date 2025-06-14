ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ В зоопарке родились два очаровательных пушистика, а житель Эстонии удивил всех своеобразным увлечением

Иногда кажется, что хорошие новости исчезают в общем шуме. Но они есть. За последние дни произошло немало радостных событий, которые стали приятным исключением из привычной повестки. –
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
Одним из самых запоминающихся событий недели стал концерт Джастина Тимберлейка, собравший 50 000 человек на Певческом поле в Таллине в минувший понедельник, 9 июня. И хотя с самого утра шел сильный дождь, поклонники поп-артиста начали собираться у ворот Певческого поля уже в 15:00, несмотря на то, что Тимберлейк должен был выйти на сцену только в 22:00.
«Не нужно было даже никаких спецэффектов, дополнительных салютов или еще чего-то, потому что сама энергетика Джастина и всех ребят на сцене была такой потрясающей, что хотелось танцевать, петь, веселиться и просто наслаждаться моментом», - говорит фанатка артиста Юлия, добавляя, что изредка брала в руки телефон, чтобы что-то заснять. А все потому, что ей хотелось запомнить этот вечер и послушать любимые песни, не отвлекаясь на смартфон.
Кстати, Юлия и ее друг Илья решили выделится и пришли на концерт в образах Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка - самой знаменитой пары Голливуда в 2000-х.
А несколько дней до этого, 7 и 8 июня, в IKEA прошел фестиваль фрикаделек, которые известны по всему миру. Это одно из самых популярных блюд, давно ставшее визитной карточкой бренда.
Для юных гостей мероприятия были подготовлены творческие мастер-классы, где каждый мог разрисовать деревянные диски и самостоятельно смастерить яркие подсолнухи. На свежем воздухе разместили отдельные зоны для рисования мелом и игры с деревянными конструкторами, а для самых маленьких - отдельную игровую площадку.
Для гостей постарше была организована увлекательная игра в бинго, а ценители гастрономии смогли пообщаться с гастроэнтузиастом Прийтом Кууском и фуд-артистом Мару Метспалу, которые рассказали множество интересных историй и поделились оригинальными кулинарными идеями.
Выходные удались и у жительницы Юго-Восточной Эстонии Мерки, которая отправилась на прогулку в лес, где наткнулась на первые лисички и боровики. «Первая партия "сумасшедшей грибницы" в этом году. Собраны 7 июня», - пишет Мерка в Facebook, публикую фото урожая.
Разумеется, многие пользователи в Facebook не смогли пройти мимо такой публикации. Комментаторы разделились на два лагеря: одни порадовались за грибницу, а другие же стали возмущаться.
А Мерка просто хотела поделиться своей радостью: в начале июня в эстонских лесах уже растут грибы. «Нам просто было скучно, и мы решили посмотреть, что там неподалеку в лесу у нас происходит. Комаров было очень много, собирать было ужасно, но сходили - сделали... Были даже боровики и маслята!»
Радостное событие произошло и в зоопарке Элиствере. У пары рысей по имени Принцесса и Крийму родились два очаровательных малыша. На днях сотрудники зоопарка убедились, что рысята здоровы, бодры и активно растут.
По словам Андри Плато, руководителя Йыгевамааской зоны посещения RMK, малышам сейчас около трех недель, и они начинают понемногу осваивать территорию. «Пока они не слишком показываются на глаза, но со временем возрастает вероятность, что и посетители смогут увидеть новых обитателей зоопарка», - сказал Плато.
Это уже второе потомство Принцессы и Крийму, в прошлом году у них тоже родились два рысенка. Малыши живут в том же вольере, что и родители со старшими детенышами, так что теперь у рысей в одном вольере целых шесть обитателей.
«Если дикие животные дают потомство в условиях зоопарка, это говорит о том, что они чувствуют себя хорошо», - отметил Андри Плато. Он подчеркнул, что появление малышей - это положительный знак. Рысята, которым уже около года, ведут себя активно и любопытно и время от времени показываются посетителям.
«В 2026 году мы выпустим двухевровую монету с особым дизайном, на которую попадет любимый герой детской литературы Сипсик», - сообщил Банк Эстонии на своей странице в Facebook.
Сипсик, созданный писателем Эно Раудом и художником Эдгаром Вальтером, живет в сердцах жителей Эстонии уже более полувека. Многих детей книга «Сипсик» научила ценить дружбу и заботиться о других.
Монету с особым дизайном выпускают при сотрудничестве с Эстонским центром детской литературы и наследниками Эно Рауд. Сипсик появится в обращении в 2026 году и станет законным платежным средством во всех странах еврозоны.
Полюбившаяся эстонцам телевикторина Kuldvillak недавно подарила зрителям не просто интеллектуальное соревнование: этот выпуск запомнился неожиданным моментом, видео которого стремительно набрало популярность в соцсетях.
Все началось, когда ведущая Ээва Эссе-Сыырумаа беседовала с одним из участников и спрашивала о его увлечениях. Участник рассказал о своем необычном зимнем хобби, описание которого заставило ведущую на мгновение потерять дар речи.
«Это такая своеобразная игра, - совершенно серьезно пояснил он. - Зимой, как мы знаем, владельцы выгуливают своих собак. Собаки писают, и на снегу остаются желтые следы. Тогда становится интересно играть в такую игру: постараться заметить следы раньше, чем это сделает другой человек. Или если становится скучно и больше не о чем поговорить, то такая игра может здорово развеселить».
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