ФОТО И ВИДЕО Поклонники Тимберлейка откровенно о концерте в Таллинне: «Выпившие барышни нагло лезли без очереди»

Вчера, 9 июня, на Певческом поле выступил десятикратный обладатель премии «Грэмми», известный на весь мир певец Джастин Тимберлейк. И хотя погода в этот день не радовала жителей и гостей столицы, это не помешало им отправиться на концерт любимого исполнителя. Но оправдались ли ожидания поклонников от этого вечера или что-то все же омрачило выступление артиста?

«Концерт был легендарным. На разогреве выступали малознакомые артисты, и, возможно, это немного подпортило первое впечатление, - делится своими эмоциями Юлия, отмечая, что ей было порой скучно, когда звучали песни, которые она не знала. - Но был еще диджей, игравший известные на весь мир треки, под которые народ начинал танцевать, подпевать и уже конкретно так разогреваться».

В целом концерт ей очень сильно понравился, и даже проливной дождь, по словам Юлии, не испортил этот вечер.

«Не нужно было даже никаких спецэффектов, дополнительных салютов или еще чего-то, потому что сама энергетика Джастина и всех ребят на сцене была такой потрясающей, что хотелось танцевать, петь, веселиться и просто наслаждаться моментом», - говорит она, добавляя, что изредка брала в руки телефон, чтобы что-то заснять. А все потому, что Юлии хотелось запомнить этот вечер и послушать любимые песни, не отвлекаясь на смартфон.

«Особенно понравилось - чего мы с другом вообще не ожидали - когда Джастин с диджеем играли какие-то совершенно старые песни, которые никто не ожидал услышать. Это так растопило сердечко. Конечно, это было незабываемо!» - делится она впечатлениями.

Но что не понравилось Юлии, так это то, что выступление Тимберлейка длилось всего полтора часа. «Хотелось, конечно же, дольше. Хотелось услышать еще больше его песен...» - с грустью говорит она.