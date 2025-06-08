ГАЛЕРЕЯ В IKEA прошел фестиваль фрикаделек: смотрите, сколько людей собралось на мероприятии

На мероприятие пришло много семей с детьми разного возраста. Их ждали творческие мастер-классы, где можно было разрисовать деревянные диски и сделать подсолнухи своими руками. На улице были выделены зоны для рисования мелом и игры с конструкторами, а для самых маленьких была оборудована отдельная игровая площадка.

Для гостей постарше организовали игру в бинго, а для тех, кто интересуется гастрономией, прошла встреча с гастроэнтузиастом Прийтом Кууском и фуд-артистом Мару Метспалу. Они поделились интересными историями и идеями, связанными с кулинарией.

На фестивале продавались фрикадельки, хот-доги с разными начинками и напитки. Работали аниматоры в костюмах фрикаделек и игрушек из ассортимента магазина.

Фрикадельки из IKEA известны по всему миру. Это одно из самых популярных блюд, которое давно стало визитной карточкой бренда. В Швеции их традиционно подают с картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным вареньем.