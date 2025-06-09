ГАЛЕРЕЯ Певческое поле разрыдалось под Cry Me A River: Джастин Тимберлейк вышел на сцену в Таллинне

Джастин Тимберлейк родился в Мемфисе и с детства был на виду: еще юным он участвовал в популярных телешоу, где вместе с ним выступали будущие звезды, включая Бритни Спирс и Кристину Агилеру. Настоящая популярность пришла к нему в составе NSYNC - группа продала более 70 миллионов пластинок и оставила заметный след в поп-культуре.

Еще за час до открытия ворот у входа уже собрались сотни людей.

Сольная карьера Тимберлейка началась с альбома Justified, подарившего миру хиты Cry Me a River и Rock Your Body. Следующая пластинка, FutureSex/LoveSounds, только укрепила его статус мировой звезды: композиции SexyBack, My Love и What Goes Around...Comes Around по-прежнему любимы слушателями. Оба альбома разошлись тиражом свыше десяти миллионов экземпляров, а умение сочетать поп, R&B и танцевальную музыку изменило звучание жанра.

Тимберлейк также успешно проявил себя как актер - он снялся в фильмах «Социальная сеть», «Секс по дружбе» и «Время», неоднократно появлялся на телевидении и получил четыре «Эмми» за выступления в Saturday Night Live. Его голос звучит в мультфильмах серии «Тролли», а песня Can't Stop the Feeling! стала мировым хитом и была номинирована на «Оскар».

В 2024 году после пятилетнего перерыва Тимберлейк триумфально вернулся на сцену с шестым альбомом Everything I Thought It Was, который включает 18 новых треков - среди них хит-синглы Selfish и No Angels. Пластинка быстро поднялась на вершины чартов, повторив успех предыдущих работ.

Программа вечера: