ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Томми Кэш занял третье место на Евровидении, а в Каннах фильм из Эстонии завоевал «бронзу»

La Cinef - конкурсная программа Каннского кинофестиваля для фильмов молодых авторов. Она появилась в 1998 году для поддержки новых режиссеров.

«Опасность падения снега и сосулек с крыши!» Фото: Lugeja foto

Возможно самой курьезной новостью уходящей недели стала табличка в самом центре Таллинна, создающая у прохожих впечатление, будто на улице до сих пор лютый мороз.

На углу улицы Каубамая и Эстония-пуйестеэ напротив торгового центра Kaubamaja в Таллинне 17 мая стояла металлическая труба с бетонным утяжелителем, к которой прикреплена табличка с предупреждением: «Опасность падения снега и сосулек с крыши!»

Очевидно, что эта табличка была установлена еще зимой, когда подобное предупреждение действительно имело смысл. Однако к середине мая, несмотря на потепление и отсутствие снега, она все еще оставалась на месте.

Ресторан Troika отметил 25-летие. Фото: Konstantin Sednev

В нынешнее экономически непростое время многие заведения и предприятия вынуждены закрывать свои двери. Однако столичный ресторан «Тройка» не только продолжает свою работу, но и отпраздновал 25-летие!

С момента открытия «Тройка» сохраняет атмосферу славянской избы с расписными стенами, деревянными элементами и самоварами. Персонал встречает гостей в национальных костюмах, а меню включает классические славянские блюда: пельмени с медвежатиной, борщ, блины, мясо кабана и 16 видов настоек, а также традиционную чайную церемонию с самоваром, вареньем и баранками.

Легальная стена для граффити. Фото: Pressifoto