ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Томми Кэш занял третье место на Евровидении, а в Каннах фильм из Эстонии завоевал «бронзу»

С уверенностью можно сказать, что на этой неделе основное внимание было сосредоточено на Евровидении и трагическом столкновении вертолетов, в результате которого погибли пять уроженцев Эстонии, включая известного бизнесмена Олега Сынаялга. Однако на уходящей неделе произошло и множество других не менее значимых событий.
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
В финале Евровидения Томми Кэш, представлявший Эстонию, с песней Espresso Macchiato набрал 356 баллов и занял третье место. В голосовании зрителей Кэш получил 258 баллов, а жюри присудило ему 98 баллов.
По мнению многих, именно Томми Кэш заслуживал победы, поскольку получил значительную поддержку зрителей. Единственной страной, набравшей больше баллов от зрителей, чем Эстония, стал Израиль, занявший второе место.
«Мы третьи или вторые - как хотите. Я думаю, это очень хороший результат», - сказал Томми Кэш.
Австрийский певец JJ (Йоханнес Питч), победитель Евровидения-2025 призвал исключить Израиль из песенного конкурса в следующем году. Премьер-министр Испании также призвал отстранить Израиль от участия в Евровидении из-за его военных действий в секторе Газа.
Анимационный фильм Winter in March выпускницы EKA Натальи Мирзоян, снятый в Таллинне, занял третье место в конкурсной программе La Cinef на 78-м Каннском кинофестивале. Работа получила «бронзу» в конкурсе, где было 2400 соискателей.
Фильм Winter in March в эстонской версии получил название Lumi saadab meid. Лента рассказывает реальную историю пары из Санкт-Петербурга, которые покинули Россию после начала полномасштабной войны в Украине.
Первое место заняла южно-корейский режиссер Хо Гаён с фильмом First Summer. Второе - китайский автор Цюй Чжичжэн с работой 12 Moments Before the Flag-raising Ceremony. Фильм Натальи Мирзоян разделил третье место с Ginger Boy японца Мики Танака.
La Cinef - конкурсная программа Каннского кинофестиваля для фильмов молодых авторов. Она появилась в 1998 году для поддержки новых режиссеров.
Возможно самой курьезной новостью уходящей недели стала табличка в самом центре Таллинна, создающая у прохожих впечатление, будто на улице до сих пор лютый мороз.
На углу улицы Каубамая и Эстония-пуйестеэ напротив торгового центра Kaubamaja в Таллинне 17 мая стояла металлическая труба с бетонным утяжелителем, к которой прикреплена табличка с предупреждением: «Опасность падения снега и сосулек с крыши!»
Очевидно, что эта табличка была установлена еще зимой, когда подобное предупреждение действительно имело смысл. Однако к середине мая, несмотря на потепление и отсутствие снега, она все еще оставалась на месте.
В нынешнее экономически непростое время многие заведения и предприятия вынуждены закрывать свои двери. Однако столичный ресторан «Тройка» не только продолжает свою работу, но и отпраздновал 25-летие!
С момента открытия «Тройка» сохраняет атмосферу славянской избы с расписными стенами, деревянными элементами и самоварами. Персонал встречает гостей в национальных костюмах, а меню включает классические славянские блюда: пельмени с медвежатиной, борщ, блины, мясо кабана и 16 видов настоек, а также традиционную чайную церемонию с самоваром, вареньем и баранками.
В субботу, 17 мая, в Ласнамяэ открылось первое в районе официальное пространство для граффити и уличного искусства. Легальная стена длиной 170 метров расположена по адресу Раадику 8c, за парковочным домом.
Это уже четвертая подобная стена в Таллинне. Первая появилась в 2022 году под виадуком на Пярну мнт в районе Кесклинн. Затем - в 2023 году в Пыхья-Таллинне, рядом с Пальяссааре теэ, и в Мустамяэ на Сяэзе 16/18.
«Главная идея этих пространств - это так называемая "живая стена", где рисунки постоянно сменяются новыми, превращая поверхность в динамичную арт-платформу», - объяснил Алексей Ефимов, старший специалист по молодежной работе.
Особый день в Таллиннском ЗАГСе - в среду, 21.05.2025, ожидалось 20 бракосочетаний! В 2024 году одной из популярных дат для регистрации брака стало 24 апреля. Только в Таллинне тогда расписались 26 пар.
В этом же году магическая дата, 25.05.2025, пришлась на воскресенье - день, когда столичный ЗАГС закрыт.
Казалось, что в таком случае наибольшее внимание будущих молодоженов привлечет визуально симметричная дата - 20.05.2025. Но безусловным фаворитом в этом году неожиданно стало более скромное, но по-своему чарующее 21 мая.
Каждая пара по-своему отличалась: кто-то нервно улыбался, кто-то сдержанно держался за руки, а кто-то явно сиял от счастья и предвкушения нового этапа в жизни.
«Сегодня во дворе удалось спасти вот такое экзотическое существо. Обычно в группе района Нымме пишут о пропавших кошках, собаках или заблудившемся лосе, но сегодня чей-то домашний питомец выскользнул из дома, и на улице вороны уже проявляли к нему интерес и пытались клевать», - написала она в Facebook-группе.
К счастью, по ее словам, все закончилось благополучно: «Я вызвала защитников животных, и зверька спасли - его отвезли в приют. Хозяин сможет его забрать оттуда».
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