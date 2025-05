ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Томми Кэш занял третье место на Евровидении, а в Каннах фильм из Эстонии завоевал «бронзу»

Winter in March / Facebook

Фото: Winter in March / Facebook

Анимационный фильм Winter in March выпускницы EKA Натальи Мирзоян, снятый в Таллинне, занял третье место в конкурсной программе La Cinef на 78-м Каннском кинофестивале. Работа получила «бронзу» в конкурсе, где было 2400 соискателей.

Фильм Winter in March в эстонской версии получил название Lumi saadab meid. Лента рассказывает реальную историю пары из Санкт-Петербурга, которые покинули Россию после начала полномасштабной войны в Украине.

Первое место заняла южно-корейский режиссер Хо Гаён с фильмом First Summer. Второе - китайский автор Цюй Чжичжэн с работой 12 Moments Before the Flag-raising Ceremony. Фильм Натальи Мирзоян разделил третье место с Ginger Boy японца Мики Танака.