ГАЛЕРЕЯ Столичный ресторан «Тройка» отпраздновал 25-летие с огоньком

С момента открытия в 2000 году он стал знаковым местом, где оживают лучшие традиции славянской кухни и гостеприимства, привлекая как жителей города, так и туристов со всего мира.

На 25-летии ресторана «Тройка» собрались те, кто был связан с этим местом - гости, сотрудники и партнеры. Для них играла живая музыка, подавали блюда славянской кухни, а праздничную программу дополняли выступления артистов.