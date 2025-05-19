ГАЛЕРЕЯ Столичный ресторан «Тройка» отпраздновал 25-летие с огоньком

На минувших выходных столичный ресторан «Тройка» ярко отпраздновал свое 25-летие. Смотрите галерею!
С момента открытия в 2000 году он стал знаковым местом, где оживают лучшие традиции славянской кухни и гостеприимства, привлекая как жителей города, так и туристов со всего мира.
На 25-летии ресторана «Тройка» собрались те, кто был связан с этим местом - гости, сотрудники и партнеры. Для них играла живая музыка, подавали блюда славянской кухни, а праздничную программу дополняли выступления артистов.
С момента открытия «Тройка» сохраняет атмосферу славянской избы с расписными стенами, деревянными элементами и самоварами. Персонал встречает гостей в национальных костюмах, а меню включает классические славянские блюда: пельмени с медвежатиной, борщ, блины, мясо кабана и 16 видов настоек, а также традиционную чайную церемонию с самоваром, вареньем и баранками.