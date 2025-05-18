«Поздравляем, Эстония! Вы выиграли»: жюри спасло Евровидение, Томми Кэш – настоящий победитель?

«Некоторые выигрывают Евровидение, другие становятся легендами», - заметил один из фанатов конкурса в социальных сетях, имея в виду Томми Кэша, который представлял Эстонию. Несмотря на то, что песня «Espresso Macchiato», вызвавшая много шума в СМИ, заняла третье место на Евровидении, многие фанаты считают, что Томми Кэш - настоящий победитель. Однако другая часть поклонников считает, что жюри спасло Евровидение.