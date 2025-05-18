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«Поздравляем, Эстония! Вы выиграли»: жюри спасло Евровидение, Томми Кэш – настоящий победитель?

Представитель Австрии на Евровидении JJ после объявления победителя.
Представитель Австрии на Евровидении JJ после объявления победителя. Фото: DENIS BALIBOUSE/REUTERS/Scanpix

«Некоторые выигрывают Евровидение, другие становятся легендами», - заметил один из фанатов конкурса в социальных сетях, имея в виду Томми Кэша, который представлял Эстонию. Несмотря на то, что песня «Espresso Macchiato», вызвавшая много шума в СМИ, заняла третье место на Евровидении, многие фанаты считают, что Томми Кэш - настоящий победитель. Однако другая часть поклонников считает, что жюри спасло Евровидение.

Как и полагается для конкурса песни Евровидение, после объявления победителя в социальных сетях появляется много мнений. Многие радуются, но значительная часть выражает разочарование, поскольку их фаворит не победил.

По мнению многих, победителем должен был стать именно Томми Кэш, который набрал много голосов зрителей. Единственная страна, которая набрала больше голосов зрителей, чем Эстония, это Израиль, занявший второе место.

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