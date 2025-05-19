Табличка в самом центре Таллинна создает у прохожих впечатление, будто на улице до сих пор жуткий мороз

На углу улицы Каубамаяэ и Эстония-пуйестеэ напротив торгового центра Kaubamaja в Таллинне по состоянию на 17 мая стояла металлическая труба с бетонным утяжелителем, к которой прикреплена табличка с предупреждением: «Опасность падения снега и сосулек с крыши!»
Понятно, что предупреждающая о снеге и сосульках, падающих с крыши, табличка была установлена зимой, когда такое предостережение было актуально. Однако больше всего у читателя, обратившегося в Elu24, возник вопрос - зачем подобное предупреждение нужно в середине мая. К тому же эта конструкция может мешать пешеходам и тем, кто передвигается на легком транспорте.