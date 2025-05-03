ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ В Таллинне заметили необычного прохожего, а полицейские усмиряли хрюкающих нарушителей

Полицейские призвали к порядку карликовых свиней, сбежавших из дома. И не говорите, что эта новость не вызывает у вас умиления. Вот только на месте хрюкающие нарушители порядка наотрез отказывались слушаться полицейских.

Полицейским удалось добиться того, чтобы две карликовые домашние свиньи сошли с проезжей части и забрели в рожь. Там они мирно копошились, пока к ним через поле не подошла хозяйка.

Иногда рабочие будни полицейских неожиданно приобретают комичный оттенок. Фото: Кадр из архива полиции

На этой неделе в Вырумаа в полицию поступило сообщение о двух карликовых свиньях, разгуливающих по проезжей части. Патруль находился поблизости и незамедлительно отреагировал. Вот только на месте хрюкающие нарушители наотрез отказывались слушаться полицейских.

На этой неделе жители Эстонии отдыхали в День весны. Это государственный праздник и официальный выходной день, ежегодно отмечаемый первого мая. Современное значение этого дня связано прежде всего с наступлением весны, отдыхом на природе, встречами с семьей и друзьями, а также с началом дачного и садового сезона.

Портал Limon решил выяснить, знают ли жители Таллинна, какой именно праздник они отмечают государственным выходным, и так родился веселый уличный опрос. Ответы прохожих и удивляют, и заставляют улыбнуться.

Ларик: «День весны отмечают? Ну не в Эстонии же. У нас весны как таковой нет. Лета даже нет!» Фото: скриншот из видео limon.ee

На Певческом поле, 1 мая, в Таллинне состоялось красочное шоу раритетных автомобилей. Традиционно раз в год весной здесь собираются любители американской автоклассики, чтобы открыть летний сезон.