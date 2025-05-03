ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ В Таллинне заметили необычного прохожего, а полицейские усмиряли хрюкающих нарушителей

В рубрике «Позитив недели» мы делимся хорошими новостями, которые за последние семь дней появились на порталах Rus.Postimees и Limon.ee. Это истории о сильных людях, добрых поступках и радостных событиях. А иногда даже безобидные курьезы могут вызвать улыбку, которая особенно ценна в наше непростое время.
Полицейские призвали к порядку карликовых свиней, сбежавших из дома. И не говорите, что эта новость не вызывает у вас умиления. Вот только на месте хрюкающие нарушители порядка наотрез отказывались слушаться полицейских.
Полицейским удалось добиться того, чтобы две карликовые домашние свиньи сошли с проезжей части и забрели в рожь. Там они мирно копошились, пока к ним через поле не подошла хозяйка.
На этой неделе в Вырумаа в полицию поступило сообщение о двух карликовых свиньях, разгуливающих по проезжей части. Патруль находился поблизости и незамедлительно отреагировал. Вот только на месте хрюкающие нарушители наотрез отказывались слушаться полицейских.
На этой неделе жители Эстонии отдыхали в День весны. Это государственный праздник и официальный выходной день, ежегодно отмечаемый первого мая. Современное значение этого дня связано прежде всего с наступлением весны, отдыхом на природе, встречами с семьей и друзьями, а также с началом дачного и садового сезона.
Портал Limon решил выяснить, знают ли жители Таллинна, какой именно праздник они отмечают государственным выходным, и так родился веселый уличный опрос. Ответы прохожих и удивляют, и заставляют улыбнуться.
На Певческом поле, 1 мая, в Таллинне состоялось красочное шоу раритетных автомобилей. Традиционно раз в год весной здесь собираются любители американской автоклассики, чтобы открыть летний сезон.
Гостей ждала не только выставка впечатляющих машин, но и возможность сфотографироваться с ними, заглянуть под капот и рассмотреть каждую деталь.
Хотя большинство участников - это «железные кони» родом из США, присоединиться к мероприятию могли и владельцы других классических или необычных автомобилей, независимо от страны выпуска.
Сколько улыбок подарил нашим читателям бобёр, прогуливающийся по столичному району Пирита! Местный житель Олег стал свидетелем этого необычного события и поделился им с нашим порталом.
«Как вам такое?» - с удивлением комментирует Олег, наблюдая за бобром, неспешно переходящим проезжую часть. Не каждый день встречаешь диких животных в городской черте, тем более таких крупных и харизматичных!
А еще в Таллинне прошло увлекательное мероприятие под названием «Открой рот!» Инициативные жители столицы проводят под таким названием целый чемпионат Эстонии по чтению вслух на русском языке. 20 читчиков собралось в столичном пабе Old Irish, где перед зрителями и жюри продемонстрировали свое мастерство выразительного чтения.
Одна из любопытных особенностей чемпионата - авторская, немного специфическая терминология, которая используется организаторами и участниками. Например, тех, кто читает тексты, здесь называют не «чтецами», а «читчиками». А само название «Открой Рот» склоняют таким образом, как если бы это было одно слово.
Порадовал на этой неделе и народный любимчик, который уже совсем скоро представит Эстонию на Евровидении 2025, Томми Кэш. Эстонский певец встретился с фанатами в Милане и устроил нечто вроде предвыборной кампании, продвигая песню Espresso Macchiato. На мероприятии он раздавал кофе из газетного киоска на площади Морбеньо и призывал людей голосовать за него.
«Надеюсь получить голоса из Италии. Я борюсь за свою страну, Эстонию, но в песне я также говорю об Италии. Так что я как бы представляю две страны», - цитировали Томми Кэша итальянские издания.