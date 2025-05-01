ГАЛЕРЕЯ Сезон открыт! В Таллинне прошел парад редких автомобилей

На Певческом поле в Таллинне состоялось красочное шоу раритетных автомобилей. Традиционно раз в год весной здесь собираются любители американской автоклассики, чтобы открыть летний сезон.
В четверг, 1 мая, гостей ждала не только выставка впечатляющих машин, но и возможность сфотографироваться с ними, заглянуть под капот и рассмотреть каждую деталь.
Хотя большинство участников - это «железные кони» родом из США, присоединиться к мероприятию могли и владельцы других классических или необычных автомобилей, независимо от страны выпуска.
Для многих этих редких машин весна - особенное время: всю зиму они проводят в гаражах, а с первыми теплыми днями вновь появляются на улицах, чтобы радовать прохожих и удивлять своей красотой.