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ГАЛЕРЕЯ Сезон открыт! В Таллинне прошел парад редких автомобилей

На Певческом поле в Таллинне состоялось красочное шоу раритетных автомобилей. Традиционно раз в год весной здесь собираются любители американской автоклассики, чтобы открыть летний сезон.

В четверг, 1 мая, гостей ждала не только выставка впечатляющих машин, но и возможность сфотографироваться с ними, заглянуть под капот и рассмотреть каждую деталь.

Хотя большинство участников - это «железные кони» родом из США, присоединиться к мероприятию могли и владельцы других классических или необычных автомобилей, независимо от страны выпуска.

Для многих этих редких машин весна - особенное время: всю зиму они проводят в гаражах, а с первыми теплыми днями вновь появляются на улицах, чтобы радовать прохожих и удивлять своей красотой.

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