УЛИЧНЫЙ ОПРОС Неожиданно! Жители Таллинна рассказали, какой праздник на самом деле отмечают первого мая

День весны в Эстонии - это государственный праздник и официальный выходной день, отмечаемый ежегодно первого мая. Современное значение этого дня связано прежде всего с наступлением весны, отдыхом на природе, встречами с семьей и друзьями, а также с началом дачного и садового сезона.

Михаил рассказал, что не знает, какой праздник отмечается сегодня. «Не знаю, что за праздник, зато знаю, что 11 мая - День матери», - сказал он. Оказалось, он впервые услышал о Дне весны. Этот день он планирует провести с друзьями: «В парке - шашлыки и хорошая музыка».

Анатолий отметил, что для него первого мая по-прежнему остается Днем солидарности. «Отмечаю с родными за столом и за бутылочкой - немножко, - сказал он и добавил. - На демонстрации не ходим!»

Ларик, как и Михаил, не знал, что первого мая в Эстонии отмечают День весны. «Первый день весны отмечают? Ну не в Эстонии же. У нас весны как таковой нет. Лета даже нет», - с улыбкой заметил он. Ларик не празднует никакие праздники, даже свой день рождения, но в шутку сказал, что если бы отмечал, то: «Уехал бы за город, пожарил бы что-то или кого-то, - рассмеявшись, признался он и добавил. - Шашлык!»

«Мир, труд, май», - ответила Наталья на вопрос о том, какой праздник отмечают в этот день. Она знала, что это в Эстонии это День весны. «Дома с семьей или идем гулять в парк», - рассказала Наталья о том, как они обычно проводят этот день.