«ОТКРОЙ РОТ» В Таллинне прошел чемпионат по чтению вслух: «Страшно всегда и даже сегодня!»

«Какие будут тексты, не знаю даже я! Участники читают тексты с листа и, возможно, никогда раньше их даже не видели», - говорит Юлия.

Основные правила чемпионата «Открой Рот»:

1. Читчики до последнего момента не знают, какой текст им достанется. Они сами выбирают конверт, внутри которого скрыта книга.

2. Внутри каждой книги есть закладка, отмечающая начало отрывка, который участнику предстоит прочитать вслух.

2. Участники читают отрывки из текстов в течение минуты. Время отслеживает ведущий.

3. Перед тем, как преступить к прочтению текста, участник должен огласить автора и название произведения. В противном случае жюри может оштрафовать читчика.