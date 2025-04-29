«ОТКРОЙ РОТ» В Таллинне прошел чемпионат по чтению вслух: «Страшно всегда и даже сегодня!»

В минувшее воскресенье, 27 апреля, прошел чемпионат Эстонии по чтению вслух на русском языке «Открой Рот». 20 читчиков собралось в столичном Old Irish Pub, где перед зрителями и жюри продемонстрировали свое мастерство выразительного чтения. Смотрите фото и видео!
Вот уже седьмой год подряд в Эстонии проходит чемпионат по чтению вслух «Открой Рот». За организацией мероприятия стоят Юлия и Максим Столберовы, которые отмечают, что идея принадлежит не им.
«Создали коллеги и разрешили нам проводить его здесь, в Эстонии», - объясняет Юлия. Она добавляет, что мероприятие, цель которого - напомнить, что чтение может быть не только полезным, но и интересным времяпрепровождением, проходит в разных странах мира.
Одна из любопытных особенностей чемпионата - авторская, немного специфическая терминология, которая используется организаторами и участниками. Например, тех, кто читает тексты, здесь называют не «чтецами», а «читчиками». А само название «Открой Рот» склоняют таким образом, как если бы это было одно слово.
Попробовать свои силы в чтении вслух может любой: зарегистрироваться на чемпионат можно как заранее - онлайн, так и прямо на месте, перед началом мероприятия. Чемпионат по чтению вслух на русском языке для взрослых (от 18 лет - прим. ред.) проходит раз в год, тогда как для детей подобное мероприятие проводится чаще. Юные читчики могут попробовать свои силы и в чтении вслух на эстонском языке.
Всего в чемпионате «Открой Рот» три раунда: проза, поэзия, проза. Тексты читчикам не известны: их подбирает ведущий. В этот раз им был Максим, который некоторые книги предоставил из своей коллекции, а часть - партнер мероприятия, магазин Mnogoknig.
«Какие будут тексты, не знаю даже я! Участники читают тексты с листа и, возможно, никогда раньше их даже не видели», - говорит Юлия.
Основные правила чемпионата «Открой Рот»:
1. Читчики до последнего момента не знают, какой текст им достанется. Они сами выбирают конверт, внутри которого скрыта книга.
2. Внутри каждой книги есть закладка, отмечающая начало отрывка, который участнику предстоит прочитать вслух.
2. Участники читают отрывки из текстов в течение минуты. Время отслеживает ведущий.
3. Перед тем, как преступить к прочтению текста, участник должен огласить автора и название произведения. В противном случае жюри может оштрафовать читчика.
За каждым прочитанным словом участников внимательно наблюдает жюри, среди которого теле- и радиоведущий Андрей Титов, журналист и гид Наталья Сааль, а также актер Русского театра Александр Кучмезов. Выступления оцениваются по шестибалльной системе: жюри обращает внимание как на технику чтения, так и на артистизм.
«Я сегодня впервые на этом мероприятии сижу в жюри. И вообще на этом мероприятии я тоже впервые. Хотя надо сказать, что меня приглашали года два назад, но у меня по срокам не совпадало: были спектакли», - отмечает Александр Кучмезов.
На вопрос, хотелось бы ему самому попробовать свои силы в «Открой Ротом», актер Русского театра со смехом отвечает: «Выйти и на скорость почитать? Это провокационная тема! Я же могу сбиться и таким образом ударить в грязь лицом! И всех наших артистов... Ну не всех, ладно, но себя могу так опозорить».
«Нет, конечно, это интересный будет вызов. Я думаю предложить что-то подобное внутри театра. Чтобы для начала нам [актерам] самим между собой поиграть и понять, насколько мы готовы к такому роду деятельности», - добавляет Кучмезов.
Виктория Ваймель, которая одерживает победу на чемпионате по чтению вслух уже второй год подряд, отметила, что участвует в «Открой Роте» всего лишь третий раз. «Первый раз [оказалась на чемпионате] совершенно случайно: увидела объявление в Facebook. Начала выяснять: что это такое, с чем это мероприятие едят и просто решила поучаствовать. Мне нравится читать, выступать на публике! И это - замечательный шанс!» - с улыбкой рассказывает она.
Победительница откровенно призналась: к первому своему чемпионату «Открой Рот» она не готовилась - просто пришла попробовать свои силы и неожиданно оказалась одной из лучших. «В прошлый раз мне уже была важна победа. Потому что в первый раз я заняла второе место, и это как-то подогревало: пойду еще раз и сделаю это!» - говорит учительница русского языка и литературы.
Несмотря на прошлый успех, перед началом чемпионата Виктория не скрывала волнение: «Страшно всегда и даже сегодня». Но мандраж ей не помешал, и она вновь покорила жюри.
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