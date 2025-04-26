ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Русский театр представил выставку с характером, а полицейские отвлеклись от работы, чтобы помочь старушке

Стейк от Симона Дериви. Фото: Johanna Tau (Hamburg)

Лето на пороге, а это значит только одно - жители Эстонии вновь не мыслят жизни без гриля и шашлыка. С первыми солнечными деньками возвращаются знакомые уже вопросы: какое мясо выбрать, как добиться идеальных вкуса и текстуры, чем еще по-настоящему удивить гостей?

Шеф-повар таллиннского стейк-хауса Siga La Vaca Симон Дериви составил простое и понятное руководство, при помощи которого каждый сможет уже на этих выходных торжественно открыть сезон барбекю.

Возможность увидеть медведя в эстонском лесу предоставляется редко: у этого животного настолько хорошее обоняние, что оно очень издалека чувствует приближение человека и предпочитает пойти в другую сторону.

Медведицы с медвежатами особенно осторожны и бдительны. Но Рагмару, любителю природы, живущему в Тартумаа, удалось запечатлеть зрелище, которое редко можно увидеть, на камеру. Смотрите видео!

Любитель природы, фотограф и мастер на все руки Рагмар живет со своей семьей между лесных массивов Тартуского уезда, и установил фотоловушку, чтобы запечатлеть лесных жителей своего района.

Школьник Фото: Shutterstock

В Министерстве образования и науки подготовили проект постановления, который предусматривает, что, согласно общему правилу, с 1 сентября школьные занятия будут начинаться не в 8 утра, как раньше, а в 9.