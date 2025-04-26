ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Русский театр представил выставку с характером, а полицейские отвлеклись от работы, чтобы помочь старушке

Неделя выдалась непростой - смерть папы Франциска, волна мошенничеств по всей Эстонии и многое другое. Но даже в такие дни находится место для добрых новостей.
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
В Галерее дизайна и архитектуры в Таллинне открылась необычная выставка «Нужны новые формы». Это не просто коллекция афиш, а визуальная история Русского театра Эстонии. Каждый плакат - как самостоятельное произведение искусства, отражающее характер постановки и эмоциональную глубину спектаклей, таких как «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Сирано де Бержерак».
По словам куратора выставки Дианы Янсон, театральный плакат - это не только ответ на вопрос «Какой спектакль сегодня идет?». Это визуальное сообщение, которое зритель получает задолго до того, как войдет в зал.
18-летняя пловчиха Энели Ефимова обновила сразу два рекорда Эстонии на соревнованиях в Финляндии. Она проплыла 100 метров брассом за 1:05.86 и 50 метров - за 29.83. «Я мечтала об этом!», - делится Энели. Ее целеустремленность вдохновляет, ведь за этими секундами - месяцы труда и веры в себя.
«С каждым годом я расту как спортсменка и как человек. Чувствую все большее давление: необходимо совершенствоваться и оправдывать не только свои, но и чужие ожидания. Когда я ехала в Хельсинки, мои тренировки не были идеальными, я испытывала стресс и тревогу перед выступлением. Но, оказавшись на месте, я решила просто расслабиться и получать удовольствие от плавания. Это решение - просто отпустить ситуацию и плыть - помогло мне достичь новых высот в карьере», - сказала спортсменка.
Лето на пороге, а это значит только одно - жители Эстонии вновь не мыслят жизни без гриля и шашлыка. С первыми солнечными деньками возвращаются знакомые уже вопросы: какое мясо выбрать, как добиться идеальных вкуса и текстуры, чем еще по-настоящему удивить гостей?
Шеф-повар таллиннского стейк-хауса Siga La Vaca Симон Дериви составил простое и понятное руководство, при помощи которого каждый сможет уже на этих выходных торжественно открыть сезон барбекю.
Возможность увидеть медведя в эстонском лесу предоставляется редко: у этого животного настолько хорошее обоняние, что оно очень издалека чувствует приближение человека и предпочитает пойти в другую сторону.
Медведицы с медвежатами особенно осторожны и бдительны. Но Рагмару, любителю природы, живущему в Тартумаа, удалось запечатлеть зрелище, которое редко можно увидеть, на камеру. Смотрите видео!
Любитель природы, фотограф и мастер на все руки Рагмар живет со своей семьей между лесных массивов Тартуского уезда, и установил фотоловушку, чтобы запечатлеть лесных жителей своего района.
В Министерстве образования и науки подготовили проект постановления, который предусматривает, что, согласно общему правилу, с 1 сентября школьные занятия будут начинаться не в 8 утра, как раньше, а в 9.
Если, согласно действовавшему до сих пор порядку, занятия в школе начинались в 8 утра или позже, то новое постановление сдвигает начало занятий на 9 утра или позже. Однако в исключительном порядке, по предложению попечительского совета, занятия могут начинаться и раньше, но не ранее 8 утра.
Также Министерство образования планирует внести изменения в государственную учебную программу для основных школ, которая обязывает оценивать поведение и прилежание учеников не реже двух раз в год, заменив такие оценки ежегодным обсуждением в ходе развивающего собеседования
Новый подход акцентирует внимание на автономии и самоопределении учащихся, так как традиционная оценка поведения может быть субъективной и несправедливой.
Пока полицейские в Тартумаа следили за порядком на дороге, к ним с за помощью обратилась пожилая женщина.
Полицейские выслушали старушку и с готовностью откликнулись на ее просьбу. По ее указаниям они отправились во двор деревенского дома, вытащили из колодца три ведра воды и помогли занести их в дом.
Больше в помощи она не нуждалась, и внимание сотрудников вновь сосредоточилось на контроле дорожного движения.
Школьная учительница из Таллинна устала от однообразных будней и решила писать сказки. Однако издать свою первую книгу оказалось куда сложнее, чем она предполагала.
Первая книга Елены Альби увидела свет этой весной. Сборник детских сказок называется «Мир волшебных помощников». Небольшая по объему, но очень ценная для автора книга пока вышла только на русском языке, в планах Елены в ближайшее время перевести ее и на эстонский.
Работа над сборником заняла несколько месяцев, но самое трудное испытание началось для Елены, когда он уже был готов.
«Я думала, отправлю свою книжку, и каждое издательство захочет со мной сотрудничать. Им ведь будет так радостно, что в Эстонии появляются молодые литераторы», - вспоминает Елена, как болезненно рассеивался мир грез.
Многие издательства, куда Елена обращалась, просили технические данные о книге - сколько в ней сказок, слов, страниц. Но, получив информацию, не спешили с ответом. Другие же сразу называли заоблачные суммы за издание книги.
«Мир волшебных помощников» - это сборник сказок для детей младшего школьного возраста. В каждой истории юные герои знакомятся с удивительными друзьями, которые помогают им познавать мир и открывать важные жизненные истины.