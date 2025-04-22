Учительница устала от школьных будней и стала сказочницей: «Когда реальность не волшебна – сочиняй свою!»

Школьная учительница из Таллинна устала от однообразных будней и решила писать сказки. Однако издать свою первую книгу оказалось куда сложнее, чем она предполагала.
Первая книга Елены Альби увидела свет этой весной. Сборник детских сказок называется «Мир волшебных помощников». Небольшая по объему, но очень ценная для автора книга пока вышла только на русском языке, в планах Елены в ближайшее время перевести ее и на эстонский.
С детства Елена записывала свои фантазии в толстые блокноты, а когда выросла, выучилась на филолога и пошла работать в школу. Но в суете взрослой жизни, увы, не осталось места для сочинительства. Однажды, вернувшись вечером с работы, Елена решила вернуться к своему детскому увлечению - писать сказки.
«Я долгое время преподавала в школе английский язык, это были ничем не примечательные будни, - рассказывает Елена. - Однажды вечером я просто села и начала писать детскую книжку».
Работа над сборником «Мир волшебных помощников» заняла несколько месяцев, но самое трудное испытание началось для Елены, когда он уже был готов.
«Я думала, отправлю свою книжку, и каждое издательство захочет со мной сотрудничать. Им ведь будет так радостно, что в Эстонии появляются молодые литераторы», - вспоминает Елена, как болезненно рассеивался мир грез.
Многие издательства, куда Елена обращалась, просили технические данные о книге - сколько в ней сказок, слов, страниц. Но, получив информацию, не спешили с ответом. Другие же сразу называли заоблачные суммы за издание книги.
В какой-то момент Елена решила не ждать чуда и обратилась напрямую в типографию. «Они показали мне разные форматы книг и рассказали, что уже давно работают в Таллинне, помогая многим авторам, - рассказывает Елена. - Даже те начинающие писатели, которые не могли сотрудничать с издательствами, начинали именно с типографии. А потом все больше печатались, добивались успеха и становились читаемыми не только в Эстонии, но и за рубежом».
Выпуск первой книги обошелся Елене в 500 евро. Тираж небольшой - меньше ста экземпляров. Иллюстратора Елена тоже нашла самостоятельно, устроив онлайн-конкурс: картинки нарисовала художница из Финляндии. Презентация книги прошла в начале апреля в Центральной библиотеке, а в мае Елена планирует организовать встречу с юными читателями.
Своей книжкой она хочет показать детям и их родителям, что на мир можно смотреть под разными, а порой и совершенно неожиданными углами. «Главное - научиться видеть в этом мире источник вдохновения, - говорит начинающая писательница. - А когда реальность не волшебна - сочиняй свою!»
В будущем Елена Альби мечтает писать не только для детей, но и для взрослых. У нее уже готов роман, который она планирует издать не только в Эстонии, но и в Испании. Именно там она жила и преподавала три года, и уверена, что выпустить книгу в Испании гораздо проще.
«Если в Эстонии издательства предпочитают сотрудничать с уже раскрученными авторами, то в Испании большой интерес проявляют к новичкам», - подытоживает начинающая писательница.
О чем эта книжка?
«Мир волшебных помощников» - это сборник сказок для детей младшего школьного возраста. В каждой истории юные герои знакомятся с удивительными друзьями, которые помогают им познавать мир и открывать важные жизненные истины.
В сказке «Девочка и малина» Эви переносится в таинственное прошлое, где дети живут в лесу под присмотром строгой Котильды.
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