Учительница устала от школьных будней и стала сказочницей: «Когда реальность не волшебна – сочиняй свою!»

Первая книга Елены Альби увидела свет этой весной. Сборник детских сказок называется «Мир волшебных помощников». Небольшая по объему, но очень ценная для автора книга пока вышла только на русском языке, в планах Елены в ближайшее время перевести ее и на эстонский.

С детства Елена записывала свои фантазии в толстые блокноты, а когда выросла, выучилась на филолога и пошла работать в школу. Но в суете взрослой жизни, увы, не осталось места для сочинительства. Однажды, вернувшись вечером с работы, Елена решила вернуться к своему детскому увлечению - писать сказки.

«Я долгое время преподавала в школе английский язык, это были ничем не примечательные будни, - рассказывает Елена. - Однажды вечером я просто села и начала писать детскую книжку».

Работа над сборником «Мир волшебных помощников» заняла несколько месяцев, но самое трудное испытание началось для Елены, когда он уже был готов.

«Я думала, отправлю свою книжку, и каждое издательство захочет со мной сотрудничать. Им ведь будет так радостно, что в Эстонии появляются молодые литераторы», - вспоминает Елена, как болезненно рассеивался мир грез.

Елена Альби со своей первой книжкой - маленькой, но такой важной. Фото: Konstantin Sednev

Многие издательства, куда Елена обращалась, просили технические данные о книге - сколько в ней сказок, слов, страниц. Но, получив информацию, не спешили с ответом. Другие же сразу называли заоблачные суммы за издание книги.