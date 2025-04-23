Таллиннский шеф-повар поделился интересными рецептами для теплых весенних вечеров

Лето на пороге, а это значит только одно - жители Эстонии вновь не мыслят жизни без гриля и шашлыка. С первыми солнечными деньками возвращаются знакомые уже вопросы: какое мясо выбрать, как добиться идеальных вкуса и текстуры, чем еще по-настоящему удивить гостей?
Воспользуйтесь советами шеф-повара таллиннского стейк-хауса Siga La Vaca Симона Дериви, чтобы составить простое и понятное руководство, при помощи которого вы сможете уже на этих выходных торжественно открыть сезон барбекю, если не сделали этого раньше.
Идеальный стейк на гриле
Выбор мяса:
Начните с общения с мясником - попросите его подобрать отрез говядины с хорошей мраморностью. Мясо самого высокого качества производят в Аргентине, Уругвае и Австралии. Мы выбрали на этот раз аргентинский стейк рибай зернового откорма.
Подготовка мяса:
Желательно, чтобы толщина стейка была не менее двух пальцев. С обеих сторон смажьте мясо небольшим количеством растительного масла - это поможет образованию хрустящей аппетитной корочки.
Подготовка гриля:
Угли должны равномерно тлеть, но не гореть открытым пламенем, а решетка гриля должна быть раскалена. Полезный совет: если на расстоянии десяти сантиметров от гриля вы можете удержать руку в течение 5-6 секунд, то пора класть мясо.
Приготовление:
Выложите мясо на гриль и оставьте его в покое на 3-4 минуты, пока не образуется хрустящая золотистая корочка. Только теперь можно перевернуть стейк, чтобы он поджарился и с другой стороны. Обжаренное мясо переложите в зону непрямого жара, где оно сможет дойти до нужного состояния.
Выбор степени прожарки (используйте термометр):
- Rare («с кровью»): 38-43 °C
- Medium rare (слабой прожарки): 45-48 °C - лучший вариант
- Medium (средней прожарки): 50-54 °C
- Medium plus (более чем средней прожарки): 55-57 °C
- Done (почти прожаренное): 60-65 °C
- Well done (прожаренное): 72 °C - пожалуйста, не поступайте так с мясом, не надо!
Финальные штрихи и подача:
Когда мясо готово, оставьте его отдохнуть на пару минут, а затем приправьте морской солью и свежемолотым черным перцем. Подавайте с приготовленными на гриле овощами или свежим салатом.
Севиче: свежее блюдо из Перу с ароматом цитрусов
Что же еще заслуживает легкого и богатого вкусом начала, если не летние встречи? Севиче готовится быстро и отличается поразительной свежестью.
Лече де тигре, или «молоко тигра»:
Используйте обрезки, оставшиеся после разделки рыбы, или менее ценные части рыбной тушки, например, брюшки. Блендером измельчите их вместе с соком лайма (сока не жалейте!), перцем чили, луком, имбирем и небольшим количеством соли. Полученную смесь процедите через мелкое сито. Вы получите ароматный нежный маринад.
Сборка севиче:
Нарежьте мелким кубиком белую рыбу, например, судака. Добавьте к ней тонко нашинкованный красный лук, порубленный перец чили, кинзу и сок лайма. Влейте «молоко тигра» и осторожно перемешайте.
Подача:
Подавайте сразу же, чтобы сохранилась свежесть и не испортилась текстура. К севиче превосходно подойдут жареная кукуруза Канча и охлажденный напиток.
Не имеет никакого значения, готовите вы на профессиональной кухне или в собственном саду. Стейк на гриле и севиче - это рецепты, которые как нельзя лучше подойдут для того, чтобы ярко открыть весенний сезон. Этим блюдам нужно небольшое количество ингредиентов и чуть-чуть внимания, но гастрономические впечатления они обеспечат непревзойденные.