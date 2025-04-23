Таллиннский шеф-повар поделился интересными рецептами для теплых весенних вечеров

Воспользуйтесь советами шеф-повара таллиннского стейк-хауса Siga La Vaca Симона Дериви, чтобы составить простое и понятное руководство, при помощи которого вы сможете уже на этих выходных торжественно открыть сезон барбекю, если не сделали этого раньше.

Идеальный стейк на гриле

Выбор мяса:

Начните с общения с мясником - попросите его подобрать отрез говядины с хорошей мраморностью. Мясо самого высокого качества производят в Аргентине, Уругвае и Австралии. Мы выбрали на этот раз аргентинский стейк рибай зернового откорма.

Стейк от Симона Дериви. Фото: Johanna Tau (Hamburg)

Подготовка мяса:

Желательно, чтобы толщина стейка была не менее двух пальцев. С обеих сторон смажьте мясо небольшим количеством растительного масла - это поможет образованию хрустящей аппетитной корочки.

Стейк от Симона Дериви. Фото: Johanna Tau (Hamburg)

Подготовка гриля:

Угли должны равномерно тлеть, но не гореть открытым пламенем, а решетка гриля должна быть раскалена. Полезный совет: если на расстоянии десяти сантиметров от гриля вы можете удержать руку в течение 5-6 секунд, то пора класть мясо.

Стейк от Симона Дериви. Фото: Johanna Tau (Hamburg)

Приготовление:

Выложите мясо на гриль и оставьте его в покое на 3-4 минуты, пока не образуется хрустящая золотистая корочка. Только теперь можно перевернуть стейк, чтобы он поджарился и с другой стороны. Обжаренное мясо переложите в зону непрямого жара, где оно сможет дойти до нужного состояния.

Стейк от Симона Дериви. Фото: Johanna Tau (Hamburg)

Выбор степени прожарки (используйте термометр):