ГАЛЕРЕЯ Не просто афиши: Русский театр представил выставку с характером

Выставка «Нужны новые формы» (та самая фраза из «Чайки») - это не просто коллекция ярких изображений, а попытка заглянуть в театральную душу через призму дизайна. Здесь собраны лучшие плакаты Русского театра последних десятилетий: от классических решений до смелых визуальных экспериментов на грани вопроса «а это точно театр?» В каждом из них свой визуальный нерв.

«Театральный плакат - это не только ответ на вопрос "Какой спектакль сегодня идет?". Это визуальное сообщение, которое зритель получает задолго до того, как войдет в зал, - говорит куратор выставки, креативный директор Русского театра Диана Янсон. - Плакат расширяет восприятие спектакля. В нем есть стиль, подтексты, культурные коды эпохи. Это тизер и драматургия в одном формате - не просто красивая обложка. В сотрудничестве с режиссерами и художниками создается визуальное обрамление постановки, точно отражающее замысел команды».

На выставке представлены афиши к таким знаковым постановкам Русского театра, как «Август: графство Осейдж», «Сирано де Бержерак», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Фигаро».

Организаторы отмечают: каждый плакат - это не просто афиша, а почти Чехов в красках, со скрытым смыслом и стремлением все переосмыслить.