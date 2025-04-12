ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ В Таллинне раздали рекордное количество порций мороженого, а в Тарту водитель такси спас женщину от мошенников

Неделя выдалась насыщенной громкими политическими событиями - взоры многих прикованы к США и введенным торговым пошлинам. Но даже в такое непростое время находится место и для радостей, и для курьезов!
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
Столичный гастробар No Concept создал уникальное меню, которое включает три блюда, отражающие многообразие вкусов и традиций этих культур. Это позволяет современному жителю Эстонии попробовать пищу древних народов Ингрии.
Одно из блюд необычного меню - традиционный салат ингерманландской финно-угорской кухни. В основе салата - лесные грибы, молодой картофель, лук, зелень, шпинат, а его изюминка - авторская медово-брусничная заправка. Подобные сочетания продуктов встречались у многих финно-угорских народов, включая ингерманландцев.
«Одна из наших задач - рассказать об Эстонии и ее культуре с неожиданного ракурса, - говорит Анастасия Руан. - Важно и другое: приготовить самый простой продукт так, чтобы он не уступал блюдам уровня Michelin».
В Таллинне бесплатно раздали пять тысяч порций мороженого Ben & Jerry’s, что стало новым рекордом для нашей страны. Некоторые участники пытались выторговать любимый вкус, а кто-то вырывал мороженое и тут же убегал. К счастью, обошлось без давки. После получения лакомства можно было попытать удачу в розыгрыше призов.
Это ежегодное событие проходит по всему миру. В этом году компания Ben & Jerry’s старалась побить предыдущий рекорд - 970 000 бесплатных мороженых.
КВН Эстонии отпраздновал свое 30-летие. На сцене сошлись команды двух поколений: Сборная классиков - игроки, выступавшие в КВН начиная с 1995 года, и Сборная тиктокеров - команда, объединившая участников восьми современных коллективов Лиги Юмора. Зал был полон, а смех и аплодисменты не утихали почти три часа.
Особую роль сыграл политик Михаил Кылварт. Его приглашали в свои номера обе команды, и он охотно выходил на сцену и подыгрывал. В одном из эпизодов на телепередачу к бывшему мэру Кылварту приходит нынешний мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Эстонская пловчиха Кейра Раттур установила новый рекорд Европы. С 4 по 6 апреля в Тарту проходил международный турнир MadWave Challenge, в котором участвовали более 350 спортсменов.
Во второй день соревнований пловчиха с синдромом Дауна Кейра Раттур установила новый европейский рекорд среди женщин с таким диагнозом на дистанции 50 метров брассом, показав результат 48,07 секунды. Она улучшила собственное предыдущее достижение на 0,21 секунды.
Диск-гольфистка Кристин Лятт установила мировой рекорд. Рейтинг эстонки достиг 1003 очков. Такой высокий рейтинг не получала ни одна другая женщина, профессионально играющая в диск-гольф. Ранее оценку 1000+ достигали только мужчины.
В диск-гольфе уровень игрока оценивается рейтингом PDGA, который отражает его уровень за последний год по сравнению со средним показателем игроков, участвовавших в тех же соревнованиях. При этом в таблице учитывается не только общая сумма соревнования, но и результаты каждого раунда в отдельности.
Таксист из Тарту спас пожилую женщину от мошенников. Водителю нужно доставить пожилую женщину в Латвию. Пока пассажирка ехала в соседнюю страну, ее близкий сообщил в полицию, что в тот день ей позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь попала в аварию, нуждается в операции и срочно нужны деньги.
Первоначально предполагалось, что жертва мошенников отправится в больницу в Тарту, однако это предположение не оправдалось. Жительницу Тарту искали и ее внучка, и полиция. Когда внучке наконец удалось связаться с бабушкой по телефону, оказалось, что она уже успела добраться до Латвии. До Риги оставалось всего 12 километров.
Благодаря вмешательству полиции таксист понял, что женщина в его машине попала в лапы мошенников, после чего развернул машину и поехал обратно в Тарту.
В центре Таллинна, на улице Магазини, заметили рысь. Об этом в Facebook сообщил один из пользователей.
«Рысь в данный момент в центре Таллинна. Поскольку я не раз пытался заснять - и мне это удавалось - рысь в дикой природе, я особенно ценю эту возможность», - написал вчера в Facebook житель столицы Стен Лаассманн, опубликовав фото и видео хищника, сидящего на кирпичной стене.
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