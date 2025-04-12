ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ В Таллинне раздали рекордное количество порций мороженого, а в Тарту водитель такси спас женщину от мошенников

Особую роль сыграл политик Михаил Кылварт. Его приглашали в свои номера обе команды, и он охотно выходил на сцену и подыгрывал. В одном из эпизодов на телепередачу к бывшему мэру Кылварту приходит нынешний мэр Таллинна Евгений Осиновский.

КВН Эстонии отпраздновал свое 30-летие. Фото: Konstantin Sednev

Эстонская пловчиха Кейра Раттур установила новый рекорд Европы. С 4 по 6 апреля в Тарту проходил международный турнир MadWave Challenge, в котором участвовали более 350 спортсменов.

Во второй день соревнований пловчиха с синдромом Дауна Кейра Раттур установила новый европейский рекорд среди женщин с таким диагнозом на дистанции 50 метров брассом, показав результат 48,07 секунды. Она улучшила собственное предыдущее достижение на 0,21 секунды.

Кейра Раттур вместе с тренером Эйли Паап после установления нового рекорда Европы. Фото: Marge Kato

Диск-гольфистка Кристин Лятт установила мировой рекорд. Рейтинг эстонки достиг 1003 очков. Такой высокий рейтинг не получала ни одна другая женщина, профессионально играющая в диск-гольф. Ранее оценку 1000+ достигали только мужчины.

В диск-гольфе уровень игрока оценивается рейтингом PDGA, который отражает его уровень за последний год по сравнению со средним показателем игроков, участвовавших в тех же соревнованиях. При этом в таблице учитывается не только общая сумма соревнования, но и результаты каждого раунда в отдельности.

Кристин Лятт (в девичестве Таттар). Фото: Kermo Benrot