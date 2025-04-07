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ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ ЛЕСА Такого Таллинн еще не пробовал: шеф-повар из Украины создал необычное меню

Один из гастробаров в Таллинне решил создать уникальное меню, которое позволяет современному жителю Эстонии почувствовать себя за столом древних народов Ингрии.

В 2025 году Нарва станет столицей финно-угорской культуры, и команда таллиннского гастробара No Concept решила отметить это событие, соединив гастрономическое искусство с богатым наследием региона.

Вдохновившись опытом своих друзей - «Дома Ингрии» в Нарве, No Concept разработал новое меню, которое включает три блюда, отражающие многообразие вкусов и традиций этих культур. 

«История рецептов проста: люди готовили из того, что сами выращивали, добывали или находили в лесу. Мы вдохновились этой концепцией во время поездки в Нарву и постарались перенести ее в наше меню», - рассказывает шеф-повар гастробара No Concept Виктор Мордовец.

Шеф-повар Виктор Мордовец разливает рыбный суп, который когда-то согревал северные народы. Правда, в современном варианте в него для кислинки добавляют лимон, а в прошлом - ягоды, чтобы бороться с цингой.
Шеф-повар Виктор Мордовец разливает рыбный суп, который когда-то согревал северные народы. Правда, в современном варианте в него для кислинки добавляют лимон, а в прошлом - ягоды, чтобы бороться с цингой. Фото: Konstantin Sednev

Одно из блюд необычного меню - традиционный салат ингерманландской финно-угорской кухни. Впрочем, именно его Виктору готовить интереснее всего.

«Для него нам потребовались исключительно местные продукты, такие как лесные грибы, молодой картофель и синий лук. Заправили все клюквой - очень полезной ягодой, которая повсеместно растет в Эстонии», - рассказывает шеф-повар.

В старину еда была гораздо проще, а современные гастрономические предпочтения стали более многогранными. Задача повара - сохранить традиционные блюда, но сделать их еще лучше при помощи различных приправ, а порой и неожиданных ингредиентов.

В основе салата - лесные грибы, молодой картофель, лук, зелень, шпинат, а его изюминка - авторская медово-брусничная заправка. Подобные сочетания продуктов встречались у многих финно-угорских народов, включая ингерманландцев.
В основе салата - лесные грибы, молодой картофель, лук, зелень, шпинат, а его изюминка - авторская медово-брусничная заправка. Подобные сочетания продуктов встречались у многих финно-угорских народов, включая ингерманландцев. Фото: Konstantin Sednev

Что касается сходства современных вкусов с теми, что были у северных народов, Виктор отмечает, что раньше люди не думали так много о вкусах. «Тогда готовили все, что уродилось, а с эволюцией у человека появляется больше вкусовых рецепторов, - объясняет он. - Поэтому традиционные блюда пришлось дорабатывать. Это интересно, но современная кулинария требует более глубоких вкусов и большего разнообразия специй».

Шеф-повар с улыбкой добавляет, что имеет историческое и этническое отношение к новому меню. «Отец у меня частично финн, и фамилия у нас финно-угорская», - рассказывает Виктор Мордовец.

Виктор - украинец, приехал в Эстонию в 2021 году и учился у шеф-повара Дмитрия Рооза. «Здесь у меня много друзей и коллег, и я чувствую себя как дома. Уже не могу сказать, что я в гостях, тем более, у меня еще и бабушка из Тарту», - рассказывает повар о жизни в Эстонии.

Владелица гастробара No Concept Анастасия Руан демонстрирует эксклюзивные напитки,  которыми будут дополнены блюда нового меню. Крепкие, но хорошо дополняющие вкус северной кухни.
Владелица гастробара No Concept Анастасия Руан демонстрирует эксклюзивные напитки,  которыми будут дополнены блюда нового меню. Крепкие, но хорошо дополняющие вкус северной кухни. Фото: Konstantin Sednev

Владелица гастробара No Concept Анастасия Руан отмечает, что создание нового меню - это не просто бизнес. « Одна из наших задач - рассказать об Эстонии и ее культуре с неожиданного ракурса, который может удивить даже самих эстонцев, - говорит Анастасия Руан. - Важно и другое: приготовить самый простой продукт так, чтобы он не уступал блюдам уровня Michelin. Кроме того, у нас мультинациональная команда, искренне влюбленная в местный колорит. Мы ценим бережливый подход, местные продукты, Эстонию и ее историю».

«Это мой любимый десерт за счет его "нелюбимости"!» - владелица гастробара No Concept.

Любимое блюдо из нового необычного меню у Анастасии - сливочный рыбный суп из форели. Его изюминка - отсутствие картофеля и других дополнительных ингредиентов. «Чем проще, тем лучше!» - восклицает Анастасия. 

Также Анастасия отмечает оригинальность десерта, приготовленного на овсяном молоке с клюквенным вареньем. «Это мой любимый десерт за счет его "нелюбимости"! Я не люблю такие десерты, но этот настолько вкусный, что ем даже я», - смеется Анастасия.

Состав сладкого блюда она с юмором описывает так: «Это панакота, но с манной кашей и камой, сделанная так, чтобы ее могли есть ингры!». Любопытно, но подобные блюда действительно были и у финно-угорских народов, которые готовили сладости из подкисшего овсяного молока, добавляя в него сахар.

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