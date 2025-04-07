ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ ЛЕСА Такого Таллинн еще не пробовал: шеф-повар из Украины создал необычное меню

Шеф-повар с улыбкой добавляет, что имеет историческое и этническое отношение к новому меню. «Отец у меня частично финн, и фамилия у нас финно-угорская», - рассказывает Виктор Мордовец.

Виктор - украинец, приехал в Эстонию в 2021 году и учился у шеф-повара Дмитрия Рооза. «Здесь у меня много друзей и коллег, и я чувствую себя как дома. Уже не могу сказать, что я в гостях, тем более, у меня еще и бабушка из Тарту», - рассказывает повар о жизни в Эстонии.

Владелица гастробара No Concept Анастасия Руан демонстрирует эксклюзивные напитки, которыми будут дополнены блюда нового меню. Крепкие, но хорошо дополняющие вкус северной кухни. Фото: Konstantin Sednev

Владелица гастробара No Concept Анастасия Руан отмечает, что создание нового меню - это не просто бизнес. « Одна из наших задач - рассказать об Эстонии и ее культуре с неожиданного ракурса, который может удивить даже самих эстонцев, - говорит Анастасия Руан. - Важно и другое: приготовить самый простой продукт так, чтобы он не уступал блюдам уровня Michelin. Кроме того, у нас мультинациональная команда, искренне влюбленная в местный колорит. Мы ценим бережливый подход, местные продукты, Эстонию и ее историю».

«Это мой любимый десерт за счет его "нелюбимости"!» - владелица гастробара No Concept.

Любимое блюдо из нового необычного меню у Анастасии - сливочный рыбный суп из форели. Его изюминка - отсутствие картофеля и других дополнительных ингредиентов. «Чем проще, тем лучше!» - восклицает Анастасия.

Также Анастасия отмечает оригинальность десерта, приготовленного на овсяном молоке с клюквенным вареньем. «Это мой любимый десерт за счет его "нелюбимости"! Я не люблю такие десерты, но этот настолько вкусный, что ем даже я», - смеется Анастасия.