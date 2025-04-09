ВИДЕО В центре Таллинна заметили хищника: чей-то домашний питомец?

«Рысь в данный момент в центре Таллинна. Поскольку я не раз пытался заснять - и мне это удавалось - рысь в дикой природе, я особенно ценю эту возможность», - написал вчера в Facebook житель столицы Стен Лаассманн, опубликовав фото и видео хищника, сидящего на кирпичной стене.

Под постом Лаассманна пользователи стали сразу же оставлять комментарии:

«Невероятно? Может, это чей-то "домашний питомец"?» - шутит один. «Если бы на деревьях уже были листья, ее прогулку по городу никто бы и не заметил. Подкрепилась кошками и вернулась бы в лес», - добавляет другой.

«Когда забирала сына из детского сада, рядом стояла машина спасателей. Я подумала, что, возможно, пожар. Спасатели что-то фотографировали, и мы гадали, что же они там снимают... Теперь все ясно», - пишет еще одна пользовательница.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Спасательного департамента Дарья Денисова.

«Вчера в 18:17 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Таллинне в районе Кесклинн на крыше гаража стоит рысь. Приехавшие на место спасатели решили проконсультироваться с охотником, сообщили о животном в городе Департаменту окружающей среды, а также предупредили жителей многоквартирного дома, который был неподалеку», - описывает произошедшее она.