ФОТО И ВИДЕО Весело и находчиво: смотрите, как КВН Эстонии отпраздновал 30-летие

В субботу, 5 апреля, в столичном Центре русской культуры прошел юбилейный спецпроект КВН Эстонии, посвященный 30-летию клуба. На сцену вышли представители разных поколений и устроили настоящий праздник юмора и преемственности. Зал был полон, а смех и аплодисменты не утихали почти три часа.

Сборная классиков было замахнула руку на Михаила Кылварта, но вовремя вспомнила: у него ведь черный пояс по тхэквондо. Фото: Konstantin Sednev

За кубок победителей сражались Сборная классиков - игроки, выступавшие в КВН начиная с 1995 года, и Сборная тиктокеров - команда, объединившая участников восьми современных коллективов Лиги Юмора. Встреча традиций и новых форматов, зрелого опыта и молодой энергии вышла яркой и захватывающей. Руководитель и ведущий КВН Эстонии Максим Волков не смог в этой игре остаться в стороне и тоже присоединился к команде классиков.

Встреча зрелого опыта и молодой энергии получилась яркой и искрометной. Победу одержали классики - мастерство берет свое! Но лучшим игроком вечера был признан участник Сборной тиктокеров Ромас Матюшик.

Участник команды «Сборная тиктокеров» Ромас Матюшик своими перевоплощениями довел зал до слез - конечно же, от смеха. Фото: Konstantin Sednev

Особую роль в праздничной игре сыграл политик Михаил Кылварт. Его приглашали в свои номера обе команды, и он охотно выходил на сцену и подыгрывал веселым и находчивым. Так в одном из эпизодов на телепередачу к бывшему мэру Кылварту приходит нынешний мэр Таллинна Евгений Осиновский - роль, с которой блестяще справился Ромас Матюшик. Смотрите видеофрагмент игры!

Напомним, первый сезон чемпионата КВН Эстонии стартовал 31 марта 1995 года с игры команд ТТУ и «Чертова Дюжина». Тогда участвовали шесть команд, а чемпионом стала сборная лагеря «Котка».