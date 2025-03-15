Рабочая неделя была насыщена громкими политическими событиями как во всем мире, так и в Эстонии. Но и в такое непростое время остается место для радостных или же курьезных событий!
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ В Ласнамяэ выступил Меладзе, а эстонские красотки покорили испанцев
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
Во вторник, 11 марта, в ледовом холле «Тондираба» в Таллинне выступил любимец женщин, романтичный грузин Валерий Меладзе. Как только зазвучала первая песня, поклонницы Меладзе, сидящие на задних рядах, толпой ринулись к сцене.
С каждой песней в зале становилось все жарче. В какой-то момент артист признался, что зрителей ждет сюрприз, и на сцену вышла маленькая Ханна. Она вместе с певцом исполнила «Самбу белого мотылька». По окончании песни на сцену вынесли огромный торт, предназначенный для Валерия, который совсем скоро будет отмечать свое 60-летие.
Когда заиграла песня «Притяженья больше нет», Меладзе в толпе стал искать людей, желающих исполнить с ним эту композицию. Певец заметил женщину, которая размахивала шоколадками Kalev.
«О, за три шоколадки я думаю, что мы договоримся! Вы уверены, что поете хорошо? Но если вдруг получится плохо, мы остановимся, и я буду уже один. Сегодня день экспериментов!» - сказал певец и пригласил на сцену трех своих поклонниц. Во время звездного часа фанатки вцепились в микрофоны настолько сильно, что забыли про артиста, взяв исполнение почти всей песни на себя.
С 2 по 3 марта в Милане прошла Неделя моды, в которой приняли участие и модели из Эстонии. Мероприятие объединило дизайнеров и моделей со всего мира. Эстонию представляли четыре модели, среди которых была и Юлия Агаева-Павлова, занявшая первое место в конкурсе The Best Model Of Universe 2024 в Испании.
В первый день Недели моды в центре Милана прошел грандиозный показ, в котором участвовали 29 дизайнеров и около 150 моделей. Все коллекции были в стиле prêt-à-porter - готовой к носке одежды.
Во второй день мероприятия Юлия Агаева-Павлова выступала на местном телевидении, представляя коллекцию дизайнера Marco Marcu. Капсульная коллекция, выполненная в бордово-черных оттенках, привлекла внимание зрителей.
Несмотря на все трудности - диеты, отекшие ноги от неудобной обуви и ранние подъемы - модель осталась довольна участием в таком значимом событии и поделилась своими положительными эмоциями и уникальным опытом.
Рэпер AG (настоящее имя Сильвер Ориссаар - прим. ред.) сделал самое романтичное предложение руки и сердца своей спутнице жизни. Это произошло 13 ноября прошлого года во время их совместной поездки на Бали.
«Было приятно некоторое время держать это в секрете, только для нас и наших семей», - сказала Беатриче. В Международный женский день эстонский рэпер AG и певица Беатриче объявили о помолвке.
@agorissaar 13.11.2024 ❤️ @Beatrice ♬ original sound - spexdx
В соцсетях пара поделилась сказочными фотографиями. А воскресенье вечером рэпер опубликовал в TikTok видео с того волшебного дня, подписав его датой «13.11.2024».
Эстония впервые примет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить с 4 по 8 июня в Таллине, на арене Unibet. В столицу Эстонии ожидается около 800 участников из сорока стран. Лучших спортсменов континента определят в двух возрастных группах - среди юниоров и взрослых - в программе чемпионата запланировано 12 медальных соревнований.
По результатам жеребьевки юниорская команда Эстонии по групповой гимнастике будет выступать во втором потоке, под номером 13, вместе с командами Азербайджана, Болгарии, Испании, Италии и Германии.
Команда взрослых по групповой гимнастике будет выступать в первом потоке, пятой по счету, вместе с командами Украины, Франции, Израиля, Германии, Болгарии и Италии.
13 марта 50 детей из Таллинна получили свидетельства с гербом города. Это мероприятие впервые прошло в 2002 году. По словам мэра Евгения Осиновского, в городе счастливых детей нам важно счастье и благополучие каждого ребенка.
Именные свидетельства о рождении были вручены детям, родители которых выразили соответствующее желание. Дети, принимавшие участие в мероприятии, родились в конце 2024-го и начале 2025 года.
Самыми популярными именами девочек в столице в этот период стали Николь, Оливия, Ева и Мария, а самыми популярными именами мальчиков - Робин, Оливер, Марк и Артур. Все маленькие жители Таллинна получили в подарок от города кружку для молока и тарелку для каши с рисунком художницы Хелины Тильга.
«Традиция вручения именных свидетельств - это один из способов выразить внимание города к нашим семьям, которого, надеемся, с каждым годом будет все больше», - сказал вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе.
Эстонский модельер Диана Денисова впервые за долгое время выпустила коллекцию под названием «Звездная жизнь денима». Джинсы - самый популярный предмет гардероба. Но производство их очень ресурсозатратно. И все же ежегодно тонны использованных джинсов оказываются на свалках.
«В образах соединились предметы одежды масс маркета - все они уже были в гардеробе, специально ничего не покупалось, - остатки моих прошлых коллекций и вещи, созданные из старых джинсов», - объяснила Денисова.
У денима есть свойство - понижать «градус торжественности» вещей. Так, например, если нужно нарядное платье сделать более демократичным, достаточно просто накинуть на него джинсовую куртку. «Повторное использование денима - тема не новая, но популярная. Мне нравится давать вещам второй шанс, и коллекция именно об этом», - говорит Диана.
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