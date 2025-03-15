ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ В Ласнамяэ выступил Меладзе, а эстонские красотки покорили испанцев

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Концерт Валерия Меладзе в Ласнамяэ. Фото: Sander Ilvest

Во вторник, 11 марта, в ледовом холле «Тондираба» в Таллинне выступил любимец женщин, романтичный грузин Валерий Меладзе. Как только зазвучала первая песня, поклонницы Меладзе, сидящие на задних рядах, толпой ринулись к сцене.

С каждой песней в зале становилось все жарче. В какой-то момент артист признался, что зрителей ждет сюрприз, и на сцену вышла маленькая Ханна. Она вместе с певцом исполнила «Самбу белого мотылька». По окончании песни на сцену вынесли огромный торт, предназначенный для Валерия, который совсем скоро будет отмечать свое 60-летие.

Когда заиграла песня «Притяженья больше нет», Меладзе в толпе стал искать людей, желающих исполнить с ним эту композицию. Певец заметил женщину, которая размахивала шоколадками Kalev.

«О, за три шоколадки я думаю, что мы договоримся! Вы уверены, что поете хорошо? Но если вдруг получится плохо, мы остановимся, и я буду уже один. Сегодня день экспериментов!» - сказал певец и пригласил на сцену трех своих поклонниц. Во время звездного часа фанатки вцепились в микрофоны настолько сильно, что забыли про артиста, взяв исполнение почти всей песни на себя.

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