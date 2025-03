ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ В Ласнамяэ выступил Меладзе, а эстонские красотки покорили испанцев

С 2 по 3 марта в Милане прошла Неделя моды, в которой приняли участие и модели из Эстонии. Мероприятие объединило дизайнеров и моделей со всего мира. Эстонию представляли четыре модели, среди которых была и Юлия Агаева-Павлова, занявшая первое место в конкурсе The Best Model Of Universe 2024 в Испании.