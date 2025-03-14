Из старых джинсов – в гламурные образы: эстонский модельер Диана Денисова впервые за долгое время выпустила коллекцию

Творчество Ану самобытно. Дизайнер черпает вдохновение в истории эстонского народа, его традициях, эпосе. Коллекцию Ану Хинт представили модели JK Club.

Затем Диана Денисова рассказала гостям, как можно придать своим образам индивидуальности, оставаясь при этом на модной волне.

В первую очередь – это цвет. Выбираем из актуальных цветов «свои» – те, что нравятся и подходят. Добавляем их в образ в виде цветных блоков или небольших цветовых пятен. Современные сочетания цветов – самый простой способ придать образу изюминку и актуальность.

Аксессуары, например броши, тоже могут изменить образ. Брошки сейчас в тренде. Но они должны быть заметными – либо мы надевает одну, но крупную брошь, либо используем несколько, при этом количество брошей в одном образе не ограничено.

Во второй части мероприятия Диана показала стилистические приемы сочетания привычных вещей. А так же продемонстрировала, как можно «приручить» некоторые предметы гардероба, например, рубашки и кардиганы, надевая их необычным способом.

Изюминкой вечера стала коллекция «Звездная жизнь денима», которую Диана Денисова сделала специально для этого мероприятия. Коллекция – экспромт, сюрприз для гостей вечера.

Джинсы – самый популярный предмет гардероба. Но производство их очень ресурсозатратно. И все же ежегодно тонны использованных джинсов оказываются на свалках.