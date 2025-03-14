Весенняя встреча «Стильное заявление с Дианой Денисовой» прошла во вторник, 11 марта, в ресторане Amici. Мероприятие было посвящено созданию индивидуального стиля. Вечер открыла коллекция дизайнера Ану Хинт.
Из старых джинсов – в гламурные образы: эстонский модельер Диана Денисова впервые за долгое время выпустила коллекцию
Творчество Ану самобытно. Дизайнер черпает вдохновение в истории эстонского народа, его традициях, эпосе. Коллекцию Ану Хинт представили модели JK Club.
Затем Диана Денисова рассказала гостям, как можно придать своим образам индивидуальности, оставаясь при этом на модной волне.
В первую очередь – это цвет. Выбираем из актуальных цветов «свои» – те, что нравятся и подходят. Добавляем их в образ в виде цветных блоков или небольших цветовых пятен. Современные сочетания цветов – самый простой способ придать образу изюминку и актуальность.
Аксессуары, например броши, тоже могут изменить образ. Брошки сейчас в тренде. Но они должны быть заметными – либо мы надевает одну, но крупную брошь, либо используем несколько, при этом количество брошей в одном образе не ограничено.
Во второй части мероприятия Диана показала стилистические приемы сочетания привычных вещей. А так же продемонстрировала, как можно «приручить» некоторые предметы гардероба, например, рубашки и кардиганы, надевая их необычным способом.
Изюминкой вечера стала коллекция «Звездная жизнь денима», которую Диана Денисова сделала специально для этого мероприятия. Коллекция – экспромт, сюрприз для гостей вечера.
Джинсы – самый популярный предмет гардероба. Но производство их очень ресурсозатратно. И все же ежегодно тонны использованных джинсов оказываются на свалках.
«Повторное использование денима – тема не новая, но популярная. Мне нравится давать вещам второй шанс, и коллекция именно об этом», – говорит Диана.
По ее словам, джинсы, пожалуй, самая демократичная одежда, но образ джинсы плюс футболка один из самых безликих: «Я добавила дениму "звездности", соединив его с кружевом и жемчугам».
Эта коллекция скорее стилистическая. «В образах соединились предметы одежды масс маркета – все они уже были в гардеробе, специально ничего не покупалось, – остатки моих прошлых коллекций и вещи, созданные из старых джинсов», – объяснила Денисова.
У денима есть свойство – понижать «градус торжественности» вещей. Так, например, если нужно нарядное платье сделать более демократичным, достаточно просто накинуть на него джинсовую куртку.
Вещи из коллекции, созданной из кружева, жемчуга и старого денима, абсолютно жизненны, индивидуальны, изящны, но при этом с легкой долей иронии. И это точно об индивидуальности.
Диана говорит, что главная тема коллекции – женственность и индивидуальность: «Мы все разные, и кому-то из нас нужна пена кружевных оборок, а кому-то больше подойдет строгий галстук».
Все образы коллекции создавались под характер моделей – ими стали ученицы курса «Стильное обновление» и постоянные гости мероприятий.