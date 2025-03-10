ГАЛЕРЕЯ Эстонская модель Юлия Агаева-Павлова произвела фурор на Неделе моды в Милане

Мероприятие объединило дизайнеров и моделей со всего мира. Эстонию представляли четыре модели, среди которых была и Юлия Агаева-Павлова, занявшая первое место в конкурсе The Best Model Of Universe 2024 в Испании.

Юлия Агаева-Павлова была приглашена известными дизайнерами Piero Camello и Marco Marcu, а само событие было организовано итальянским офисом Rosario Stagno. В первый день Недели моды в центре Милана прошел грандиозный показ, в котором участвовали 29 дизайнеров и около 150 моделей. Все коллекции были в стиле prêt-à-porter - готовой к носке одежды.

Во второй день мероприятия Юлия Агаева-Павлова выступала на местном телевидении, представляя коллекцию дизайнера Marco Marcu. Капсульная коллекция, выполненная в бордово-черных оттенках, привлекла внимание зрителей.

Несмотря на все трудности - диеты, отекшие ноги от неудобной обуви и ранние подъемы - модель осталась довольна участием в таком значимом событии и поделилась своими положительными эмоциями и уникальным опытом.

Сейчас она готовится к следующему мероприятию - Таллиннской неделе моды, где местный дизайнер Анастасия Балак представит свою новую коллекцию купальников.