КАК В КИНО! Известный эстонский рэпер сделал самое романтичное предложение руки и сердца

Рэпер AG (настоящее имя Сильвер Ориссаар), сделал предложение своей спутнице жизни 13 ноября прошлого года во время их совместной поездки на Бали.

«Было приятно некоторое время держать это в секрете, только для нас и наших семей», – сказала Беатриче редакции.

В соцсетях пара поделилась сказочными фотографиями. А воскресенье вечером рэпер опубликовал в TikTok видео с того волшебного дня, подписав его датой «13.11.2024».

Этот ролик всего за один день набрал более 15 000 просмотров. В комментариях пользователи оставили множество поздравлений: «Поздравляю!», «Так мило! Счастья и любви вам!»

Беатриче и AG подтвердили свои отношения в конце 2021 года.