ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Ушастый страж порядка отпраздновал день рождения, а эстонских школьников шеф-повара накормили деликатесами

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В праздничную дату Раффа баловали любимыми лакомствами. Фото: Lõuna prefektuur

Раффу, полицейскому псу, несущему службу на юге Эстонии, в понедельник, 17 февраля, исполнилось пять лет, поэтому все желали ему самого наилучшего.

Праздничным утром Марика, кинолог кордона Пиуза, угостила Руффа куском колбасы. Когда дневные дела выполнены, Марика никогда не против принести собаке лакомства из местной мясной лавки, рассказали в Лыунаской префектуре.

«Я так горжусь Раффом и тем, что он делает. Он притягивает взгляды, это собака с огромным желанием работать. День рождения - это праздник, но на самом деле я вообще не хочу, чтобы Рафф становился старше», - сказала кинолог Марика, которая одновременно счастлива и одновременно предсказуемо грустна.​

Задача Раффа - патрулировать приграничную зону и замечать любые подозрительные следы или объекты. Поскольку Рафф в прошлом году прошел сертификацию с очень хорошими результатами, теперь именно ему часто приходится выслеживать какого-нибудь нелегала, пересекшего границу, искать заблудившегося грибника или другого нуждающегося в помощи человека.

Летом Алексей Ващенко строит замки из песка, а зимой - из снега. Фото: Эдуард Конствик

Многие жители и гости столицы знают, что летом на пляже Пирита вырастают замки из песка, а зимой - из снега. Их автор - программист из Таллинна Алексей Ващенко, который каждый поход на пляж превращает в арт-терапию.