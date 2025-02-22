Неделя была полна событий: в Сирии пал режим Басада Асада, а в Париже состоялось торжественное открытие восстановленного собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара в 2019 году. Тем временемв Эстонии впервые была зафиксирована лихорадка Западного Нила, а в таллиннском торговом центре Viru Keskus открылась выставка лучших пресс-фотографий 2024 года.
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ Ушастый страж порядка отпраздновал день рождения, а эстонских школьников шеф-повара накормили деликатесами
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
Раффу, полицейскому псу, несущему службу на юге Эстонии, в понедельник, 17 февраля, исполнилось пять лет, поэтому все желали ему самого наилучшего.
Праздничным утром Марика, кинолог кордона Пиуза, угостила Руффа куском колбасы. Когда дневные дела выполнены, Марика никогда не против принести собаке лакомства из местной мясной лавки, рассказали в Лыунаской префектуре.
«Я так горжусь Раффом и тем, что он делает. Он притягивает взгляды, это собака с огромным желанием работать. День рождения - это праздник, но на самом деле я вообще не хочу, чтобы Рафф становился старше», - сказала кинолог Марика, которая одновременно счастлива и одновременно предсказуемо грустна.
Задача Раффа - патрулировать приграничную зону и замечать любые подозрительные следы или объекты. Поскольку Рафф в прошлом году прошел сертификацию с очень хорошими результатами, теперь именно ему часто приходится выслеживать какого-нибудь нелегала, пересекшего границу, искать заблудившегося грибника или другого нуждающегося в помощи человека.
Многие жители и гости столицы знают, что летом на пляже Пирита вырастают замки из песка, а зимой - из снега. Их автор - программист из Таллинна Алексей Ващенко, который каждый поход на пляж превращает в арт-терапию.
В соцсетях разлетаются снимки нового творения Алексея - снежных замков. В прошлом году автор создал огромное строение и позировал для фото, сидя на своем творении. В этот же раз размер замков не такой впечатляющий, зато их несколько! Каждый может выбрать тот, который ему нравится больше.
В четверг, 20 февраля, Союз пресс-фотографов Эстонии объявил победителей ежегодной премии и открыл традиционную выставку в торговом центре Viru, представив лучшие снимки 2024 года.
Главную награду за «Пресс-фотографию года» получил руководитель фото и видео отдела Postimees Эрик Прозес за серию снимков «Вид, которого у нас больше нет». Эта же работа принесла ему победу в номинации «Общество».
Фотосерия «Вид, которого у нас больше нет» работы Эрика Прозеса посвящена изменяющемуся пейзажу в таллиннском районе Пирита.
Хорошая новость для родителей школьников! Мэрия Таллинна обещает сократить в школах столицы количество переполненных классов. Мэр Евгений Осиновский подчеркнул, что сокращение количества учеников в классах - важный шаг в повышении качества столичной системы образования.
«Мы хотим обеспечить условия, при которых дети смогут учиться в меньших классах, а учителя работать с приемлемой нагрузкой. В последние годы число учащихся в Таллинне значительно выросло, однако город своевременно не строил новые школы, а вместо этого увеличивал наполняемость существующих. Это привело к перегрузке учителей и негативно сказалось на психологическом благополучии многих учеников, - сказал Осиновский. - Теперь мы приступаем к поэтапному решению этой проблемы, начиная с первых классов».
С одной стороны, будут созданы новые учебные места, первые из которых появятся уже в этом году в основной школе Põhjatähe. С другой стороны, начиная с этого года, первые классы будут формироваться с учетом установленного законом лимита - не более 24 учеников. «Это позволит в ближайшие годы постепенно улучшить ситуацию в школах», - указал Осиновксий.
Поклонники рэпера Моргенштерна - трепещите! Скандальный рэпер объявил о масштабном мировом туре под названием Alisher, в рамках которого посетит и Таллинн.
В ходе тура, который начнется в мае этого года, Моргенштерн выступит в Европе, на крупнейших площадках США, в Австралии и даже в странах Азии. Даты будут объявлены в ближайшее время.
Как написал эпатажный исполнитель, это будет его первый трезвый мировой тур.
Недавно рэпер добровольно лег в реабилитационный центр. На день святого Валентина рэпер выпустил альбом Alisher. Это короткая рок-запись из пяти песен.
Каждый год Центр тревоги награждает детей и подростков, чьи звонки в Центр тревоги помогли спасти жизни. В этом году в число десяти героев попал и житель Пярну Ромек Суу. Семья узнала о награде неожиданно - из Центра тревоги позвонили и сообщили, что именно с их номера был сделан образцовый экстренный вызов.
Смелый шестилетний Ромек вызвал скорую помощь для своей матери, которой резко стало плохо. Мать мальчика Яника Лаас вспоминает, как ее сын уверенно говорил с диспетчером Центра тревоги, сообщая всю необходимую информацию: возраст матери, ее состояние и адрес. «Он знал все, никаких проблем не возникло», - с гордостью рассказывает она.
На торжественной церемонии награждения, прошедшей на прошлой неделе в Таллине, Ромек присутствовал с дедушкой. Благодарственное письмо и подарочный сертификат книжного магазина ему вручили министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и руководитель Центра тревоги Кятлин Альвела.
Повара, которые уже в следующий понедельник, 24 февраля, будут готовить деликатесы на президентском приеме в честь Дня независимости, в рамках проекта «Шеф-повара в школу» накормили школьников Эстонии.
Для учеников Таллиннской гимназии Ляэнемере закуски готовил Максим Иванушкин, признанный лучшим поваром Эстонии в 2023 году. Готовить для высокопоставленных людей Максим уже, кажется, привык, а вот готовить для школьников ему довелось впервые.
Иванушкин признался, что готовить детям намного волнительнее. «Думаю, что дети судят строже, потому это намного волнительнее. Надеюсь, что им все понравится», - говорит он.
Цель проекта «Шеф-повара в школу» - познакомить школьников с Днем независимости Эстонской Республики и сделать это особенным способом - вместе с шеф-поварами, килькой и камой. Школьникам также рассказали о профессии повара и об истории эстонской кухни, вкусах и традициях.
В проекте участвуют 70 школьных столовых по всей Эстонии, и во всех них подавали закуски, приготовленные по единому рецепту. Важный нюанс - именно по этому рецепту были приготовлены закуски для Президентского приема.
Несколько недель назад фигуристка Нина Петрыкина стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании, а 20 февраля она выиграла в Милане предолимпийский турнир Road to 26 Trophy!
20-летняя Петрыкина после короткой программы 19 февраля оказалась лишь на пятом месте (54,96 балла), но на следующий день она блестяще исполнила произвольную программу, заработав 139,15 балла, что близко к ее личному рекорду. Это привело ее к первому месту в общем зачете с 194,11 балла.
Личные рекорды Петрыкиной таковы: короткая программа (68,94), произвольная программа (139,24) и сумма (208,18).
Бдительная пенсионерка из Таллинна сорвала схему телефонного мошенничества! 83-летняя жительница Таллинна предотвратила попытку мошенничества, вовремя разоблачив афериста, выдававшего себя за полицейского. Подозреваемый задержан.
В среду, 19 февраля, пожилой жительнице Таллинна поступил звонок от человека, представившегося сотрудником полиции. Он сообщил, что на ее банковском счете происходят подозрительные транзакции. Мошенник попросил пенсионерку отправиться к банкомату, снять 2000 евро наличными и передать их «полицейским».
Однако пенсионерка заподозрила неладное и сразу же сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники правопорядка задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества.