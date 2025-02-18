СКОРО! В Таллинне вновь выступит рэпер Моргенштерн

В ходе тура, который начнется в мае этого года, Моргенштерн выступит в Европе, на крупнейших площадках США, в Австралии и даже в странах Азии. Даты будут объявлены в ближайшее время.

«Музон готовили вместе с моим бэндом, собравшись на студии в Грузии, импровизируя и потягивая пивко. Не было использовано ни одного компутерного звука. Полностью живой альбом. Вокал записан в одиноких зашторенных комнатах и студиях по всему миру, иногда сквозь слезы (одна из моих популярных истерик случилась как раз на записи). Полировалась пластинка на чердаке рехаба в Израиле, инструменты дописывались в Москве, сводилось все братьями-близнецами в Петербурге. И вот я сижу на крыше ребы накануне Дня всех влюбленных и жду релиза с чашкой чая. Чудесная штука эта ваша жизнь! Приятного прослушивания», - написал Алишер.